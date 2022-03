Z tej okazji warto przypomnieć twórczość tego flamandzkiego malarza. Tym bardziej, że znakomite obrazy Rubensa pochodzące z muzeów z całego świata można także podziwiać na telewizorze Samsung The Frame, korzystając z platformy Art Store. Są to między innymi: "Święty Jerzy walczący ze smokiem”, "Święty Jan Ewangelista” i "Taniec Wieśniaków”, "Cztery studia głowy”, "Milkmaids with cattle in a landscape, The Farm at Laken", "Widok Het Steen Wczesnym Rankiem”, „Syn Rubensa Nicoolas w czerwonej czapce z filcu”, czy "Spotkanie Abrahama z Melchizedekiem".

Reklama

Czym jest The Frame?

The Frame to wyjątkowy koncept telewizora, który stanowi idealny mariaż sztuki i technologii. Stając się swoistym cyfrowym płótnem, pozwala na obcowanie z wybitnymi dziełami w domowym zaciszu. Z założenia jest to telewizor, który nie będzie czarną plamą na ścianie, wtedy kiedy jest wyłączony. Za sprawą Trybu Sztuka można na nim podziwiać obrazy, zdjęcia czy grafiki. Jednak jego kluczowym wyróżnikiem jest oparta na subskrypcji platforma sztuki Art Store. Obecnie sklep ze sztuką oferuje ponad 1500 dzieł pochodzących z prestiżowych muzeów i galerii, takich jak francuski Luwr czy hiszpańskie Prado.