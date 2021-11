Telewizor The Frame, który z założenia łączy sztukę i technologię coraz mocniej zaznacza swoją obecność na rynku i jak żaden inny produkt wychodzi naprzeciw potrzebom kolekcjonerów i nowym trendom w sztuce. Cyfrowe prace NFT, które podbijają światowe rynki i osiągają rekordowe ceny już niebawem będą licytowane także w Polsce.

Sztuka cyfrowa to jeden z wiodących kierunków rozwoju rynku sztuki, a dzięki innowacyjnym technologiom, takim jak NFT nabiera ona unikatowego charakteru i z zaczyna konkurować z klasycznymi formami. Dowody? W zeszłym roku wartość światowej sprzedaży prac cyfrowych wyniosła 250 mln dolarów i była cztery razy wyższa niż rok wcześniej. W roku 2021 spodziewany jest kolejny, istotny wzrost obrotów sztuką wirtualną.

.NFT to skrót od Non-Fungible Token, co oznacza niewymienialny i niemożliwy do podrobienia token, który poprzez niepowtarzalny zestaw danych, nadaje pracy cyfrowej status unikatowej. Praca NFT może przyjmować różną formę, ale ostatecznie zawsze jest plikiem, np. zdjęciem JPG. W praktyce, kupując NFT stajemy się właścicielem cyfrowego odpowiednika dzieła sztuki z gwarancją jego autentyczności i niepowtarzalności.

The Frame, czyli sztuka na miarę naszych czasów

The Frame idealnie wpisuje się w trend sztuki cyfrowej. Za sprawą dedykowanego Trybu Sztuka, Designu Obrazu i Wymiennych Ramek telewizor stanowi idealną oprawę i odpowiada na potrzeby kolekcjonerów sztuki wirtualnej. Z drugiej strony – poprzez unikatowy sklep ze sztuką Art Store – użytkownicy mogą podziwiać ponad 1500 dzieł, które na co dzień dostępne są w prestiżowych muzeach i galeriach z całego świata, w tym z muzeum Prado w Madrycie, Albertiny w Wiedniu, galerii Tate Modern w Londynie, muzeum Van Gogha w Amsterdamie, państwowego muzeum Ermitaż w Sankt Petersburgu czy LUMAS.

Mocną stroną The Frame jest technologia, dzięki której zarówno sztuka, jak i codzienna rozrywka dostępne są w najwyższej jakości. Za sprawą technologii Quantum Dot oferuje wysoką rozdzielczość obrazu 4K. Gwarantuje ona 100% Natężenia Koloru, dzięki czemu widzowie mogą zanurzyć się w świecie bogatych i realistycznych barw. To właśnie na telewizorze The Frame zaprezentowany zostanie pierwszy obiekt NFT na aukcji w Europie Środkowo – Wschodniej - praca „Dlaczego jest raczej coś niż nic” autorstwa Pawła Kowalewskiego. Obiekt inspirowany jest dziełem z 1986 roku, które uległo zniszczeniu podczas zalania pracowni malarza przez powódź.

Obiekt trafi na aukcję "Sztuka współczesna - op-art, popkultura, postmodernizm”, która odbędzie się 2 grudnia w Warszawie. Prezentacja pracy to debiut domu aukcyjnego DESA Unicum na rynku sztuki cyfrowej. Dzieło można będzie oglądać na wystawie w siedzibie Desa Unicum, która potrwa od 24 listopada do 2 grudnia i dostępna będzie w godz. 11- 19 (poniedziałek-piątek) i 11-16 (sobota). Wstęp na ekspozycję jest bezpłatny.