Samsung QLED

Telewizory Samsung QLED (z rozdzielczością do 8K) są wyposażone w najnowszy procesor, oparty na ściekach neuronowych, który powinien poradzić sobie z przetwarzaniem rozdzielczości z każdego źródła do "rozdzielczości bliskiej 8K" Quantum Mini LED są o 40 razy mniejsze niż standardowe LED. W połączeniu z mocą Neuronowego Procesora AI Quantum 8K, uzyskano większą precyzję i znacznie lepszy kontrast. Dalsze zwiększenie wydajności w doskonaleniu obrazu zapewnia nowy panel z 14- bitową skalą luminancji oraz warstwa antyrefleksyjna minimalizująca odbicia światła od ekranu.

Seria QLED to nie tylko dobry obraz, ale i odpowiedni dźwięk - w topowym modelu dostajemy głośniki 6.2.4-kanałowe i mocy 90W z wbudowanym Dolby Atmos, które - po połączeniu z soundbarem Samsung - potrafią wykorzystać specjalne, dodatkowe funkcje urządzenia.

Ta linia obejmuje trzy nowe modele: QN900B, QN800B i QN700B. Będą one dostępne w rozmiarach 55”, 65”, 75” i 85”.

Telewizory dostosowane do stylu życia

Wraz z rosnącym zapotrzebowaniem na unikatowe rozwiązania telewizory zaczynają odgrywać we wnętrzach coraz większą rolę. Stylowa rodzina telewizorów z linii Lifestyle firmy Samsung to cały wachlarz interesujących rozwiązań,

W 2022 roku seria The Frame przenosi sztukę na wyższy poziom. Nowa Matowa Powłoka Ekranu o właściwościach antyodblaskowych i antyrefleksyjnych pomoże odkryć nowy wymiar sztuki. Powłoka rozprasza światło pod różnymi kątami i w różnych kierunkach, nie pogarszając jakości obrazu pod wpływem światła dziennego czy światła wieczornego otoczenia. Telewizor oferuje także dostęp do sklepu Art Store, gdzie użytkownik posiadający abonament znajdzie ponad 1600 dzieł sztuki z 45 renomowanych muzeów i galerii takich jak Luwr, muzeum Prado w Madrycie, Albertina w Wiedniu czy muzeum Van Gogha w Amsterdamie. The Frame 2022 będzie dostępny z przedłużonym do 2 miesięcy okresem próbnym dostępu do sklepu. Z kolei tegoroczny The Sero również otrzymał Matową Powłokę Ekranu oraz nowe inteligentne rozwiązania, które zostały rozwinięte z myślą o udoskonaleniu wrażeń z wyświetlania w pionie.

Matowa Powłoka Ekranu, która została wykorzystana w tegorocznych telewizorach lifestyle’owych Samsung otrzymała poświadczenie Glare-Free” (Wolne od Odblasków)od UL (Underwriters Laboratories). To wiodąca niezależna firma zajmującą się certyfikacją bezpieczeństwa. Weryfikacja UL potwierdza, że ekran z nową powłoką jest „Wolny od odblasku wywołującego odbicia”, „Wolny od odblasku zmniejszającego komfort oglądania” i „Wolny od odblasku uniemożliwiającego oglądanie”. Oceny dokonuje się w oparciu o standard testowania Unified Glare Rating (UGR) ustanowiony przez Międzynarodową Komisję ds. Oświetlenia (CIE).

Tegoroczna seria The Frame będzie dostępna w rozmiarach 32”, 43”, 50”, 55”, 65”, 75” oraz 85”, natomiast seria The Sero w rozmiarze 43”, a The Serif w rozmiarze 43”, 50”, 55” oraz 65”.

Samsung OLED

W ramach realizacji swojej wizji "ekrany wszędzie, ekrany dla wszystkich” w 2022 roku Samsung rozszerza portfolio o telewizory OLED (S95B). Tym samym widzowie mają jeszcze szerszą gamę produktów, które mogą spełnić różnorodne potrzeby.

Samsung OLED łączy w sobie wydajność Neuronowego Procesora Quantum 4K, inteligentne możliwości platformy Tizen oraz wrażenia dźwiękowe, dzięki rozwiązaniom takim jak Dźwięk Podążający za Obiektem i Q-Symphony z Dolby Atmos. A wszystko to w smukłej obudowie LaserSlim. Samsung OLED S95 wyposażony Neuronowy Procesor Quantum, stosowany w telewizorach Neo QLED, wykorzystuje technologie, dzięki którym wyświetlany obraz jest niezwykle jasny, a w scenach wymagających punktowej jasności daje niezwykle efekty, zapewniając przy tym bogatą paletę barw, rewelacyjną czerń i kontrast.

Nowy telewizor Samsung OLED to dużo więcej niż tylko panel w określonej technologii. Zapewnia wrażenia znacznie wykraczające poza to, co było dotychczas dostępne w telewizorach OLED i oferuje konsumentom jeszcze jedną możliwość wyboru w już nadzwyczaj szerokiej palecie telewizorów Samsung. Od wiosny tego roku Samsung OLED S95B będzie dostępny w Polsce rozmiarze 55” i 65”.