Nothing phone będzie, wspierany przez platformę mobilną Snapdragon firmy Qualcomm, jest drugim urządzeniem w portfolio firmy, które ma stworzyć połączony ekosystem rozwiązań wyróżniających się designem. Dodatkowe informacje dotyczące letniej premiery phone oraz rozwiązania Nothing OS przedstawił Carl Pei, CEO oraz współzałożyciel Nothing.

"Ożywienie zastygłej kategorii smartfonów"

Firma ogłosiła również pakiet o wartości 10 milionów dolarów, który zostanie otwarty w kolejnej rundzie społecznościowego finansowania udziałowego na podstawie wyceny sporządzonej podczas rundy finansowania serii B, gdzie głównymi inwestorami zostali EQT Ventures oraz C Ventures. To kolejna runda społecznościowego finansowania udziałowego po rundzie z marca poprzedniego roku, gdzie w rekordowym czasie 54 sekund udało się zebrać półtora miliona dolarów. Inwestorzy Nothing mają dostęp do możliwości niedostępnych dla innych konsumentów, w tym dostęp do wewnętrznych informacji o firmie czy też wyjątkowych ofert. Dostęp do rejestracji wstępnej jest już otwarty a runda inwestycyjna objęta konkretnymi warunkami rozpocznie się 5 kwietnia. Więcej informacji jest dostępnych na nothing.tech.

Zebranie 144 milionów dolarów podczas rund inwestycyjnych, zbudowanie zespołu liczącego już więcej niż 300 osób oraz współpraca partnerska z takimi firmami jak Qualcomm Technologies, Inc., pokazuje że jesteśmy gotowi na włączenie phonejako produktu, który zapoczątkuje zmiany w trochę zastygłej kategorii smartfonów. Włączamy również, wartą 10 milionów dolarów, kolejną rundę społecznościowego finansowania dzięki czemu osoby, które w nas wierzą mogą wspólnie z nami włączyć się w rywalizację z największymi w tej branży - powiedział Carl Pei.

Czym jest Nothing OS?

Zgodnie z założeniami firmy, Nothing OS jest tworzony w celu organizacji ekosystemu, który umożliwi łączenie i współpracę produktów Nothing ale również marek innych producentów. Nothing OS bazuje na najczystszych cechach Android, dzięki czemu system operacyjny działa w najprostszej postaci a każde działanie ma swój określony cel. Dzięki niemu korzystanie z urządzeń jest płynne i umożliwia traktowanie każdego urządzenia bardzo osobiście. Działanie interfejsu jest również bardzo intuicyjne, co zgrywa pracę oprogramowania z dedykowanym urządzeniem uwidaczniając to w kolorach, elementach graficznych czy nawet dźwiękach. Wersje wstępne Nothing OS będą dostępne do ściągnięcia na wybrane smartfony w postaci launchera już w kwietniu.