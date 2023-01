W ubiegły wtorek premier Mateusz Morawiecki poinformował, że począwszy od września tego roku, wszyscy uczniowie IV klasy otrzymają nieodpłatnie laptopy, które będą służyły im przez kolejne lata edukacji.

Cieszyński wyjaśnił w poniedziałek w programie "Siódma 9", że laptopy będą przechodziły na własność uczniów i rodziców. Ci, którzy otrzymają sprzęt, będą mieli bezpłatny dostęp do oprogramowania niezbędnego do tego, żeby go efektywnie wykorzystać w szkole - dodał.

Przepisy uniemożliwią odsprzedaż laptopów

Zapewnił, że zostaną wprowadzone przepisy, które uniemożliwią odsprzedaż laptopów.Zaproponujemy w projekcie ustawy rozwiązania, które będą zapobiegały ewentualnej możliwości sprzedaży tego sprzętu. Trzeba się tak zabezpieczyć, że gdyby ktoś chciał sprzedać laptop na czarnym rynku, jego wartość byłaby bliska zeru - wskazał.

Zapytany o ochronę sprzętu przekazywanego czwartoklasistom przed niepożądanymi treściami, poinformował, że powstaje projekt ustawy, która zapewni każdemu z rodziców, bez względu na to, czy dziecko dostało laptop, czy nie, dostęp do bezpłatnej usługi, która umożliwi blokadę treści niepożądanych - powiedział Cieszyński.