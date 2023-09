Głośniki do 500 zł – wybierz ten jedyny!

Głośnik bezprzewodowy to jedno z najpraktyczniejszych elektronicznych urządzeń ostatnich lat. Możesz włożyć go do torby, a nawet do kieszeni, a rytmy ulubionej muzyki nigdy Cię nie opuszczą – czy to w podróży, czy w trakcie sprzątania, czy podczas domówki z przyjaciółmi. Poszukując konkretnego modelu, warto zwracać uwagę przede wszystkim na moc, jakość dźwięku, głębokość basów oraz długość odtwarzania muzyki na jednym ładowaniu. Znaczenie może mieć również klasa wodoodporności lub wodoszczelności oraz odporność na uszkodzenia. Wśród dostępnych na rynku opcji można z powodzeniem znaleźć dobrej jakości głośniki do 500 zł. W przypadku modeli Bluetooth nie ma wcale potrzeby wydawania tysięcy złotych – głośnik w tym przedziale cenowym zdecydowanie spełni Twoje oczekiwania. Wiele z nich radzi sobie z odtwarzaniem muzyki równie dobrze jak drogie, zaawansowane systemy nagłaśniania.

Sony SRS-XE200B

Jednym ze szczególnie godnych polecenia głośników do 500 zł jest model SRS-XE200B popularnej marki Sony. To urządzenie gwarantujące krystalicznie czysty, równomiernie rozchodzący się dźwięk oraz głęboki, mocny bas. Jego duży atut stanowi również eliminacja echa akustycznego oraz długi czas pracy. Urządzenie jest w stanie odtwarzać muzykę nawet przez 16 godzin na jednym ładowaniu. Konstrukcja głośnika jest odporna nie tylko na pył oraz zalanie – o czym świadczy certyfikat IP67 – ale i na słoną wodę, uderzenia oraz upadki z wysokości. Stosunkowo niska waga i obecność lekkiego paska sprawiają dodatkowo, że jego przenoszenie jest wyjątkowo wygodne – to idealny towarzysz każdej podróży lub domowej imprezy. Co więcej, dzięki technologii Party Connect możliwe jest połączenie nawet 100 głośników w tym samym czasie. Głośnik jest dostępny w kilku wersjach kolorystycznych, więc można z łatwością dopasować go do wystroju każdego wnętrza oraz do osobistych preferencji.

JBL Link Music

Kolejnym popularnym modelem, który mieści się we wspomnianej kwocie i zachwyca swoimi możliwościami jest Link Music od JBL. Nie od dziś wiadomo, że marka ta cieszy się ogromną popularnością wśród fanów dobrego brzmienia. Ten głośnik o mocy 20W również pokazuje, że producent zna się na rzeczy. Urządzenie gwarantuje głęboki dźwięk przestrzenny – wysokie tony są niezwykle precyzyjne, średnie dźwięki realistyczne i wyraziste, a bas wyjątkowo głęboki. Głośnik jest kompatybilny z Asystentem Google, dzięki czemu możesz jeszcze wygodniej przełączać utwory i aplikacje muzyczne, bez konieczności dotykania smartfona czy komputera. Jego zaletą jest także estetyczny, elegancki design. Urządzenie wpisuje się w aranżację, emitując przy tym czysty, wysokiej jakości dźwięk. Jest ono także niezwykle kompaktowe – jeszcze mniejsze niż standardowe podłużne głośniki Bluetooth z paskiem. Czas pracy głośnika to 8 godzin i jest on zasilany sieciowo.

Manta SPK310

Jeśli chcesz nabyć głośnik Bluetooth do 400 zł, czyli za jeszcze niższą kwotę, na uwagę zasługuje model SPK310 marki Manta. Już na wstępie zaskakuje on swoją mocą, która wynosi aż 90W, oraz jakością generowanego dźwięku. Urządzenie jest ponadto odporne na zachlapanie – posiada certyfikat IPX5 – i może odtwarzać muzykę nawet przez 20 godzin bez konieczności ładowania. Dodatkowy atut urządzenia stanowi kolorowe podświetlenie LED, które pozwoli Ci jeszcze bardziej rozkręcić każdą imprezę. Wyposażono go także w technologię True Wireless Stereo, umożliwiającą połączenie ze sobą dwóch głośników. Manta SPK310 to prawdziwy sprzęt do zadań specjalnych, który za niewielką cenę jest w stanie zapewnić Ci niepowtarzalne wrażenia audio. Wygodny uchwyt sprawia, że przenoszenie głośnika z miejsca na miejsce jest jeszcze prostsze, z kolei obecność nóżek gwarantuje stabilność urządzenia na każdym podłożu.

Anker SoundCore Motion+

Kolejny głośnik Bluetooth do 500 zł, który warto poznać, to model Anker SoundCore Motion+.

To bezprzewodowe rozwiązanie o mocy 30W i 12-godzinnym czasie pracy. Mimo swojego niepozornego designu urządzenie pozytywnie zaskakuje jakością dźwięku. Emituje ono zarówno wysokie tony, jak również głęboki, intensywny bas, a odtwarzany dźwięk jest czysty, wyrazisty i wyjątkowo realistyczny. Co więcej, głośnik radzi sobie nawet podczas większych domowych imprez, a muzyka jest w stanie wypełnić kilka pomieszczeń. Bez względu na to, który gatunek muzyczny jest Twoim ulubionym, SoundCore Motion+ gwarantuje równie dobre odczucia odsłuchowe w przypadku każdego z nich. Urządzenie posiada także certyfikat wodoodporności IPX7.

JBL Flip 5

Wśród godnych polecenia głośników Bluetooth do 500 zł znalazła się także kolejna propozycja marki JBL, a dokładniej model Flip 5. Pracując z mocą 20w, oferuje on niezwykle czysty dźwięk zarówno przy wysokich, jak i niskich tonach. Podobnie jak inne modele, urządzenie jest też wodoodporne – możesz więc śmiało korzystać z niego nawet przy basenie czy w łazience. Technologia JBL PartyBoost pozwala rozszerzyć brzmienie i połączyć ze sobą kilka, a nawet kilkadziesiąt, głośników jednocześnie. To idealny wybór na domówki, podczas których dobra muzyka ma tak duże znaczenie. Głośnik może odtwarzać dźwięki nawet przez 12 godzin bez potrzeby ładowania, a dzięki dostępności aż siedmiu wersji kolorystycznych bez problemu wpisuje się w każdy wystrój.

XMusic BTS800B

Poszukując sprawdzonego przenośnego głośnika w wymienionej kwocie, warto zwrócić uwagę również na głośnik XMusic BTS800B. Zapewnia on doskonałe wrażenia odsłuchowe niezależnie od rodzaju słuchanej muzyki – mocny bas oraz donośny, czysty dźwięk to tylko dwie spośród wielu jego zalet. Urządzenie jest odporne na zachlapanie, dzięki czemu nie musisz obawiać się o jego uszkodzenie, gdy podczas plenerowej imprezy spadnie na niego deszcz. Kompaktowa konstrukcja czyni go idealnym wyborem na wypady ze znajomymi, a 4 godziny pracy na jednym ładowaniu w wielu przypadkach okazują się w pełni wystarczające. Co najciekawsze, głośnik BTS800B od XMusic pełni jednocześnie funkcję… powerbanka! Dzięki kilku ciekawym wersjom kolorystycznym świetnie zdobi on również wnętrze. Do głośnika przyczepiony został sznurek ułatwiający przenoszenie sprzętu w różne miejsca.

Hama Soundbarrel

Na uwagę zasługuje także model Soundbarrel marki Hama. To bezprzewodowy głośnik o mocy 60W, który bez trudu rozkręci imprezę w przypadku braku innego źródła dobrej muzyki. Odtwarzane przez niego dźwięki są wyjątkowo czyste, a basy zachwycają swoją intensywnością. Dzięki klasie wodoodporności IPX6 może on być używany w różnych warunkach, a trzy tryby – zewnętrzny, wewnętrzny oraz 3D – zapewniają doskonałe brzmienie bez względu na miejsce. Przy głośności na poziomie 50% urządzenie może odtwarzać ulubione utwory przez 12 godzin bez konieczności ładowania. Co więcej, podobnie jak wspomniany już wcześniej model, głośnik może pełnić funkcję banku energii. Soundbarrel to także sprzęt stworzony z myślą o użytku w drodze, ponieważ wyposażono go w funkcjonalną rączkę oraz pasek na ramię.

Amazon Echo 4

W naszym rankingu nie powinno zabraknąć także przedstawiciela marki Amazon, czyli przenośnego głośnika Echo 4. Gwarantuje on zaskakujące wrażenia audio nawet w kilku pomieszczeniach jednocześnie – to zasługa specjalnej funkcji multiroom. Dzięki kompatybilności z asystentami głosowymi umożliwia on nie tylko łatwe uruchamianie i przełączanie konkretnych utworów, ale i zarządzanie… domem (światłami, blokadami drzwi itp.). Brzmienie z głośnika jest czyste i mocne, a jego wyjątkowo kompaktowa konstrukcja czyni go niezwykle praktycznym wyborem. Bez trudu zmieścisz go w nawet niewielkiej torbie czy kieszeni, aby muzyka towarzyszyła Ci niezależnie od tego, co akurat robisz. Ponadto, z uwagi na swój estetyczny design oraz ciekawy kształt urządzenie doskonale się prezentuje. Możesz nabyć jedną z kilku dostępnych wersji kolorystycznych, dopasowując ją np. do wystroju wnętrza. Głośnik Bluetooth Amazon Echo 4 to kolejny przykład na to, że niepozorne, małe urządzenie, może naprawdę wiele!

Jeśli długo zastanawiałeś się, jaki głośnik Bluetooth do 500 zł wybrać, mamy nadzieję, że powyższa lista ułatwiła Ci poszukiwania. Większość wymienionych urządzeń umożliwia nie tylko odtwarzanie muzyki, ale i prowadzenie rozmów telefonicznych dzięki wbudowanemu mikrofonowi. Wiemy jednak, że najbardziej zależy Ci na dobrej jakości dźwięku, możesz więc być pewien, że żaden z głośników z listy Cię nie zawiedzie. To urządzenia, które spełniają wymagania nawet najbardziej wymagających użytkowników i w tym przedziale cenowym nie znajdziesz nic lepszego. Wybierz model, który najbardziej Ci odpowiada, zajrzyj na naszą stronę z kodami rabatowymi żeby zaoszczędzić na swoim wyborze i ciesz się idealnym brzmieniem w każdej sytuacji – zarówno w domu, jak i w plenerze czy w podróży!