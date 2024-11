Smartfon, smartwatch i słuchawki bezprzewodowe - do ładowania tych trzech rzeczy trzeba było zabrać ze sobą trzy różne ładowarki, ewentualnie jedną wieloportową "karmicielkę". To rozwiązanie zaś zmuszało nas do zabierania dodatkowych kabli. Anker ten problem rozwiązał.

Anker MagGo 3 in 1 Wireless - wymiary

Anker MagGo 3 in 1 Wireless waży zaledwie 196g i - po złożeniu - nie jest większa od bezprzewodowej myszki. Wymiary tej ładowarki bowiem to 89 × 60 × 25 mm. Wystarczy jednak odgiąć górny panel, wyciągnąć moduł do ładowania zegarka i już możemy nasycić prądem trzy urządzenia Apple.

Anker MagGo 3 in 1 Wireless - czas, moc i temperatura ładowania

Górny panel, do ładowania telefonu, "karmi" nasze urządzenie z mocą 15W w standardzie MagSafe. Do tego dzięki konstrukcji ładowarki, w której stal zamieniono na aluminium oraz systemom bezpieczeństwa, telefon nie przegrzewa się w trakcie ładowania.

Czas ładowania? W przypadku iPhone'a 16 Pro od 0 do 80 proc. ładuje się w mniej niż godzinę. Jest to oczywiście wolniej niż podczepienie smartfona kablem do ładowarki, jednak jak na bezprzewodowe ładowanie, to bardzo dobry wynik.

Anker MagGo 3 in 1 Wireless bywa wybredna

Co mi się nie podobało? Wymagania ładowarki dotyczące nie tylko zasilacza, ale i kabla. Na początku użyłem kilku różnych ładowarek o mocy powyżej 35W (jak zaleca Anker). Okazało się jednak, że coś było nie tak - po położeniu trzech gadżetów Apple na ich miejscach do karmienia, albo ładowały się bardzo wolno, albo w ogóle nie wykrywały dopływu prądu. Kable GreenCell okazały się bowiem niekompatybilne. Dopiero użycie albo dołączonego kabla Ankera albo produktu Belkina sprawiło, że wszystko działało poprawnie. Na szczęście Anker dorzuca własny zasilacz i kabel do swojego urządzenia, więc nie powinno być kłopotu, trzeba tylko bardzo pilnować tych dodatków.

Anker MagGo 3 in 1 Wireless - podsumowanie

Podsumowując - za 100 euro dostajemy bardzo dobrą ładowarkę do ekosystemu Apple. Anker MagGo 3 in 1 Wireless jest też idealnym kompanem do podróży ze względu na małą wagę i rozmiary. Bez problemu użyjemy jej do "nakarmienia" zegarka, słuchawek i iPhone'a. Wszystko działa tak, jak powinno, trzeba tylko pilnować, by użyć odpowiedniego kabla i zasilacza.