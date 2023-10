Router na kartę SIM – co to takiego?

Router to niewielkie urządzenie sieciowe, które umożliwia bezprzewodową łączność wielu urządzeniom jednocześnie – m.in. komputerom, smartfonom, telewizorom czy konsolom do gry. Jego działanie polega na rozdzielaniu sygnału internetowego między kilka sprzętów. Każdy z nich posiada własny adres IP, a sam router tworzy w domu tzw. sieć lokalną. Urządzenia łączą się z Internetem bez zakłóceń i przesyłają dane również między sobą. Niekiedy router nazywa się zamiennie modemem – są to jednak dwa różne rodzaje urządzeń. Niektóre routery są wyposażone w wejście na kartę SIM i w ich przypadku nie trzeba już korzystać z modemu. Router na kartę SIM to urządzenie przenośne, które nie wymaga podłączenia do źródła prądu. Można więc zabrać go ze sobą w dowolne miejsce i cieszyć się komfortową pracą lub rozrywką nawet w pociągu czy na wycieczce. Urządzenie działa na podobnej zasadzie co hotspot w smartfonie. Cechuje go jednak znacznie mocniejsza antena nadawcza, dzięki czemu jest on w stanie dotrzeć z sygnałem do większej liczby telefonów czy komputerów. Konfiguracja routera jest szybka i prosta – w celu skorzystania z Internetu wystarczy włożyć kartę SIM do routera i wpisać hasło do Wi-Fi. Co więcej, router na kartę SIM może korzystać zarówno z łączności 4G LTE, jak i z nowej technologii 5G.

Router na kartę SIM ranking – które urządzenie wybrać?

Aby nieco pomóc Ci w wyborze routera do swojego domu, biura lub pracy zdalnej w terenie, stworzyliśmy ranking urządzeń sieciowych na kartę SIM. Przed dokonaniem ostatecznego wyboru, warto sprawdzić kilka dostępnych opcji, aby mieć pewność, że konkretny router będzie trafionym wyborem.

ASUS 4G-AX56

Jednym z routerów na kartę SIM, w które warto zainwestować, jest model ASUS 4G-AX56. To dwuzakresowe urządzenie z pakietem zabezpieczeń sieciowych i kontrolą rodzicielską. Wystarczy zaledwie kilka kliknięć, aby udostępniał on sieć innych urządzeniom. Router zapewnia maksymalną szybkość 4G LTE kategorii 6 i pozwala na konfigurowanie sieci Wi-Fi dla gości bądź klientów. To nowoczesne rozwiązanie spełnia oczekiwania nawet bardzo wymagających użytkowników, którym zależy na ekspresowej pracy stron oraz aplikacji mobilnych. Szybkość dla LTE (pobieranie/wysyłanie) wynosi aż 300/50 Mbps. Router chroni także odpowiednio Twoje dane przed atakami hakerskimi – wbudowano w niego zaporę Firewall. Model ten dostępny jest między innymi w sieci sklepów Media Expert.

Tenda 4G185

Jeśli poszukujesz kompaktowego routera SIM w przystępnej cenie, zwróć uwagę także na model Tenda 4G185 wyposażony w transmisję danych LTE oraz WCDMA. Jednym z jego największych atutów jest skuteczna ochrona przed dostępem osób nieuprawnionych, funkcja kontroli rodzicielskiego oraz wyjątkowo szybkie połączenie – prędkość pobieranie/wysyłanie to 150/50 Mbps. Dzięki niemu szybko pobierzesz pliki dużych rozmiarów i obejrzysz ulubiony serial bez żadnych zakłóceń. Router pracuje do 10 godzin na jednym ładowaniu, a jego akumulator można wymieniać. Urządzenie posiada także przejrzysty, intuicyjny interfejs.

TP-Link Archer MR200

Kolejny dobry router na kartę SIM to TP-Link Archer MR200 obsługujący dwa zakresy Wi-Fi. Z powodzeniem podłączysz do niego ponad 60 urządzeń – nie bez powodu jest on tak często wybierany do takich miejsc jak biurowce, lokale gastronomiczne czy hotele. Obsługa sieci Wi-Fi 5 gwarantuje dużą prędkość transmisji danych (nawet do 433Mbps), a szyfrowanie WPA/WPA2, filtracja domen i adresów IP czy opcja kontroli dostępu znacząco zmniejszają ryzyko oszustw w sieci. Router umożliwia wybór spośród dwóch pasm: 2,4GHz lub 5GHz, dzięki czemu można dostosować obsługę Internetu do indywidualnych potrzeb.

Zyxel NR7101-EU01V1F

Wybierając router 5G LTE na kartę SIM, weź pod uwagę także Zyxel NR7101-EU01V1F. To prawdziwe rozwiązanie do zadań specjalnych – posiada bowiem wodoszczelną obudowę, dzięki której router może być używany również na zewnątrz. Certyfikat IP68 gwarantuje mu odporność nie tylko na wodę, ale i na kurz. Co więcej, urządzenie pozwala na korzystanie z Internetu z prędkością do 5000Mbps – czyli znacznie wyższą niż w przypadku routerów obsługujących wyłącznie sieć 4G. Ciepłowodne moduły, w które wyposażono model Zyxel NR7101-EU01V1F, to z kolei gwarancja odpowiedniej stabilności nawet podczas intensywnego korzystania z sieci. Router posiada także zaawansowane funkcje bezpieczeństwa, które chronią dane użytkownika. Sprawdź stronę Allegro, aby kupić router w jak najniższej cenie.

TP-Link TL-MR6400

W rankingu routerów na kartę SIM nie mogło zabraknąć urządzenia o nazwie TP-Link TL-MR6400 obsługującego technologię 4G LTE. Doskonale radzi on sobie w miejscu, w którym z Internetu korzysta wiele osób, a dzięki prędkości pobierania do 300 Mb/s zadowala nawet bardzo wymagających użytkowników. Do konfiguracji routera służy aplikacja mobilna Tether. Podobnie jak jego poprzednicy, oferuje on takie funkcje jak kontrola dostępu, ochrona przed atakami DoS czy wiązanie adresów IP i MAC. Wbudowano w niego również zaporę sieciową SPI. Jeśli zależy Ci na dobrym routerze w przystępnej cenie, to zdecydowanie warta polecenia propozycja.

Huawei E5783-230a

Kolejnym ciekawym routerem obsługującym karty SIM jest model E5783-230a firmy Huawei zapewniający szybkość pobierania/wysyłania danych na poziomie 300/100 Mb/s. To niemal bezobsługowe urządzenie zarządzane za pomocą aplikacji Huawei AI Life. Do routera mogą być podłączone 32 urządzenia jednocześnie, a wciąż będzie on oferował dużą prędkość działania Internetu. Urządzenie wyróżnia wyjątkowo niewielki rozmiar i smukły kształt. Z powodzeniem zmieścisz go więc w kieszonce torby na laptopa, gdy zamierzasz pracować w podróży.

NETGEAR AirCard MR1100

Wśród mobilnych routerów na kartę SIM znajdują się również te, za które trzeba zapłacić nieco więcej – w przypadku NETGEAR AirCard MR1100 z wyższą ceną idzie jednak w parze naprawdę wysoka jakość. Szybkość pobierania do 1 Gb/s oraz szybkość przesyłania do 150 Mb/s to tylko jedna spośród jego wielu zalet. Mimo że urządzenie obsługuje wyłącznie technologię 4G, oferuje ono użytkownikowi niezawodną łączność, gdziekolwiek się on znajduje. Co więcej, router umożliwia strumieniowe przesyłanie multimediów przy użyciu portu USB typu C czy czytnika kart microSD. Model AirCard MR1100 jest ponadto wyposażony w gniazdo LAN.

Alcatel Link Hub LTE cat7

Kolejny router mobilny na kartę SIM, który warto znać, to Link Hub LTE cat7 marki Alcatel. To urządzenie o maksymalnej prędkości wysyłania 100 Mb/s i maksymalnej prędkości pobierania 300 Mb/s, obsługujące ponad 30 urządzeń w tym samym czasie. Do zarządzania jego ustawieniami stworzono aplikację Alcatel Link App. Router można również traktować jako część sieci Ethernet 1000 Mb/s, a nawet połączyć z aparatem telefonicznym z wejściem RJ11. Nowoczesna obudowa urządzenia sprawia, że dodatkowo zdobi on wnętrze.

Acer Connect Enduro M3 5G

Jeśli wciąż zastanawiasz się, jaki router na kartę SIM 5G wybrać, przyjrzyj się jeszcze urządzeniu Connect Enduro M3 5G firmy Acer. Dzięki wysokiej wydajności Wi-Fi 6 2x2 MIMO umożliwia on jeszcze większą prędkość i stabilność przesyłania danych niż inne tego typu urządzenia. Możesz więc cieszyć się komfortową pracą lub rozrywką, zarówno w domu, jak i w podróży. Z myślą o osobach, które korzystają z routera w trasie, zadbano także o wytrzymałą obudowę modelu, odporną na uszkodzenia mechaniczne. Dzięki temu możesz cieszyć się stałym dostępem do sieci nawet w trudnych warunkach. Router wyposażono w praktyczną diodę LED, która określa aktualną siłę sygnału. Wbudowana funkcjonalność VPN gwarantuje anonimowość danych, a dotykowy ekran zapewnia wyjątkowo wygodną obsługę.

Ten router 5G na kartę SIM ranking już zamyka – teraz nadszedł czas na dokonanie wyboru i zakup idealnego urządzenia, które pozwoli Ci swobodnie korzystać z Internetu bez względu na miejsce i porę. Wiesz już, jaki router LTE polecamy najbardziej – weź pod uwagę, do czego używasz sieci na co dzień, i wybierz model, który odpowiada wszystkim Twoim potrzebom. Nie musisz już martwić się o brak Internetu w podróży. Z mobilnym routerem na kartę SIM będziesz online zawsze, kiedy tego potrzebujesz!