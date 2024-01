Nowy laptop Acer Aspire 3D 15 SpatialLabs Edition (A3D15-71GM) redefiniuje doświadczenia w technologii 3D, łącząc zaawansowane rozwiązania optyczne SpatialLabs z procesorami Intel Core i7 14 generacji i kartami graficznymi NVIDIA GeForce RTX 4050. Ten laptop nie tylko prezentuje poruszające się obrazy 3D na 15,6-calowym ekranie UHD, ale także dostarcza narzędzia do kreatywnego korzystania z trójwymiarowej technologii.

3D dzięki oprogramowaniu

Do oprogramowania laptopa dołączone zostało SpatialLabs Experience Center Pro, oferujące szereg aplikacji i dodatków SpatialLabs, które podnoszą doświadczenia 3D. Jedna z nich - SpatialLabs Go - przenosi immersję z użytkowania na wyższy poziom, przekształcając treści 2D w stereoskopowe 3D w czasie rzeczywistym.

Z kolei SpatialLabs Player umożliwia pełną kontrolę nad odtwarzaniem wideo w trybie 2D i 3D. Twórcy mogą korzystać z aplikacji SpatialLabs Model Viewer do importowania i konwertowania plików CGI i CAD w czasie rzeczywistym, co umożliwia szczegółowe badanie i prezentację pomysłów. Laptop obsługuje także środowisko OpenXR od Acera, wspierając płynne tworzenie treści 3D na zgodnych aplikacjach.

Acer Aspire 3D - dane techniczne

Pomimo intensywnego renderowania 3D, laptop pozostaje chłodny. To możliwe dzięki zastosowanej w nim technologii Acer TwinAir, która skutecznie zarządza systemem odprowadzenia ciepła urządzenia. Aspire 3D 15 zapewnia tym samym doskonałą jakość dźwięku podczas wideokonferencji - za nią odpowiadają autorskie funkcje Acer PurifiedVoice i PurifiedView.

Laptop oferuje do 32 GB pamięci DDR5 oraz NVMe PCIe Gen 4 do 2 TB. Z licznymi opcjami podłączeń, w tym portu HDMI 2.1, portu USB typu C Thunderbolt™ 4 i zgodności z Wi-Fi 6, nowy Aspire 3D 15 jest gotowy na różnorodne zastosowania.

3D w grach bez okularów

Acer, prócz nowego laptopa wyposażonego w technologię SpatialLabs, poszerza swoje portfolio o monitor do gier Predator SpatialLabs View 27.

Zastosowana w monitorze technologia SpatialLabs TrueGame wykorzystuje zaawansowane techniki shaderów i sterowników do tworzenia indywidualnych profili 3D z wykorzystaniem istniejących informacji o zawartości gier.

Kolejną technologią zastosowaną w monitorze Predator SpatialLabs View 27 jest Acer Immerse Audio, która dostarcza graczom zaawansowany dźwięk przestrzenny. Audio wydobywa się z podwójnych głośników o mocy 2,5 W.

Ceny i dostępność

Nowy Acer Aspire 3D 15 SpatialLabs Edition dostępny będzie w marcu 2024 w cenie od 1499 euro.

Predator SpatialLabs View 27 dostępny będzie w drugim kwartale w cenie od 1999 euro.