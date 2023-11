Acer Chromebook Plus 514 i Acer Chromebook Plus 515 to przedstawiciele nowego segmentu urządzeń z ChromeOS, charakteryzującej się zauważalnie wyższą wydajnością niż standardowe Chromebooki.

Techniczne specyfikacje laptopów

Nowe komputery posiadają pojemne dyski SSD, dużą ilość pamięci RAM oraz wydajne procesory, co pozwala na jeszcze bardziej efektywne działanie. Na pokładzie Acer Chromebook Plus 515 - znajdziemy 12 i 13 generacji procesory Intel, zaś w przypadku Acer Chromebook Plus 514 do dyspozycji użytkownika dostępne są procesory AMD Ryzen 5 z serii C.

W pakiecie jest też sieć Wi-Fi 6E i Bluetooth 5.1 oraz internetowa kamera 1080p z funkcją redukcji szumów i obiektywem Blue Glass do tego funkcje oparte na sztucznej inteligencji automatycznie poprawiają jakość obrazu i oświetlenie oraz eliminują zakłócenia. Całość uzupełniają podwójne głośniki z systemem DTS Audio.

Jak zapowiadał przedstawiciel firmy Google, laptopy będą przez następne miesiące wspierane rozszerzeniami możliwości systemu Android - będą dodawane nowe funkcje, oparte na sztucznej inteligencji, jak choćby generowanie tapet czy tła do rozmów wideo.

Laptopy spełniają założenia programu "Bon dla nauczyciela"

Acer, jako jedyny producent pozwala na zrealizowanie vouchera dla nauczycieli na zakup Chromebooków, w tym modeli Acer Chromebook Plus 515 i Acer Chromebook Plus 514.