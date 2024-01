Jak podłączyć komputer do telewizora? Użyj złącza HDMI!

Najprostszy sposób, aby podłączyć komputer do telewizora, polega na użyciu kabla HDMI. Jest to obecnie światowy standard w przesyłaniu obrazu i dźwięku z komputera na ekran telewizora. Każdy telewizor należący do względnie nowej generacji powinien mieć przynajmniej jedno złącze HDMI. Jeśli twój laptop lub komputer stacjonarny również ma złącze HDMI, możesz przystąpić do działania:

upewnij się, czy masz w domu kabel HDMI – jeśli nie, kupisz go w każdym sklepie z elektroniką

połącz port telewizora z portem komputera za pomocą odpowiedniego kabla

w opcjach telewizora wybierz źródło sygnału – HDMI

oglądaj obraz z komputera na ekranie telewizora

Atutem technologii HDMI jest możliwość przesłania wysokiej jakości obrazu i dźwięku. Pamiętaj, że standardowy kabel pozwala na przesłanie obrazu w jakości Full HD, ale może mieć problem z odtworzeniem jakości 4K.

Nie podoba Ci się jakość obrazu, który wyświetla się na ekranie telewizora? Być może jest to kwestia ustawień. Aby dostosować rozdzielczość:

kliknij prawym przyciskiem myszy w pulpit Windows

wybierz opcję "Rozdzielczość ekranu” i wypróbuj proponowane wersje lub wybierz opcję "Właściwości” i zmień parametry w zakładce "Ustawienia”

Jak podłączyć komputer bez HDMI do telewizora?

Chociaż HDMI to standardowa technologia, nie każdy laptop lub komputer stacjonarny jest w nią wyposażony. Zamiast tego może mieć złącze typu Display Port, Mini Display Port lub Micro HDMI. W takiej sytuacji również możesz podłączyć komputer do telewizora, jednak musisz kupić specjalny kabel np. Display Port, który z jednej strony będzie pasował do komputera, a z drugiej będzie miał wtyczkę do portu HDMI. Innym rozwiązaniem może być zastosowanie adaptera HDMI.

Jak połączyć komputer z telewizorem 4K?

Nie każdy komputer da się podłączyć do telewizora obsługującego format 4K. Aby było to możliwe, komputer musi posiadać port HDMI w wersji przynajmniej 1.4a. Parametry złącza mają wpływ na jakość przesyłanego obrazu. Wersja HDMI 2.0. pozwoli na odtworzenie obrazu 4K w zadowalającej jakości. Ma to znaczenie przede wszystkim dla gier komputerowych, w których – oprócz detali – liczy się płynność obrazu.

Jeśli port HDMI w twoim komputerze to wersja starsza niż 1.4a, nie uzyskasz rozdzielczości Ultra HD, jednak przesłanie obrazu nadal będzie możliwe.

Jak podłączyć komputer ze złączem DVI do telewizora?

Zastanawiasz się, co zrobić, jeśli w twój laptop lub komputer jest wyposażony w starszą wersję złącza DVI (Digital Visual Interface)? W takiej sytuacji możesz przesłać obraz, ale wraz z nim nie odtworzysz dźwięku. W praktyce oznacza to, że możesz obejrzećzdjęcia z podróży, ale możesz zapomnieć o wspólnym oglądaniu seriali. Aby było to możliwe, nie musisz jednak wymieniać laptopa na nowszy model. Wystarczy, że kupisz w sklepie adapter DVI-HDMI, a do tego kabel audio, dzięki któremu będziesz mógł odtworzyć również dźwięk. Zanim udasz się do sklepu z elektroniką, upewnij się, jaki typ złącza ma twój telewizor.

Jak podłączyć komputer do telewizora bezprzewodowo?

Najnowsze modele komputerów i telewizorów pozwalają na wygodne przesyłanie obrazu bez użycia kabli. Jest to możliwe dzięki technologiom takim jak Miracast, która umożliwia połączenie dwóch urządzeń za pomocą Wi-Fi Direct. Aby skorzystać z rozwiązania określanego jako HDMI przez Wi-Fi, uruchom w swoim telewizorze funkcję Wi-Fi Direct, która wykryje komputer. Jeżeli korzystasz ze Smart TV, bezprzewodowe połączenie z komputerem jest możliwe dzięki technologii Chromecast. Wystarczy, że:

Podłączysz do telewizora sprzęt do Smart TV (za pomocą złącza HDMI)

Połączysz komputer bezprzewodowo z tym urządzeniem

Właściciele urządzeń Apple (iPhone’ów, iPadów, MacBooków) mają do dyspozycji własny standard, czyli funkcję AirPlay, która pozwala na bezprzewodowe połączenie.