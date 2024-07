W ramach KPO przewidziano środki na program dofinansowania zakupu laptopów dla nauczycieli.

Laptopy dla nauczycieli

Jak informuje portal samorzad.pap.pl co najmniej 553 336 nowych komputerów ma trafić do nauczycieli, a kolejne minimum 735 tysięcy sztuk zostanie dostarczone uczniom.

Projektowane rozporządzenie Ministerstwa Edukacji Narodowej (MEN) określa minimalne wymagania dla sprzętu komputerowego w szkołach, w tym komputerów stacjonarnych, laptopów, laptopów przeglądarkowych i tabletów.

Laboratoria AI

Dodatkowo, planuje się wyposażenie co najmniej 100 tysięcy sal lekcyjnych w połączenie z siecią LAN oraz utworzenie 16 tysięcy laboratoriów związanych z Sztuczną Inteligencją (AI) oraz nauką, techniką, inżynierią i matematyką (STEM). "Wszystko to ma wspierać cyfryzację i innowacyjność systemu oświaty" - podaje portal.

Specjalne wymagania dot. laptopów dla nauczycieli

Ministerstwo Edukacji Narodowej przedstawiło wymagania sprzętowe jakie musi zawierać laptop dla nauczyciela m.in.:

1) Procyon Office Productivity– co najmniej 5400 punktów;

2) pamięć RAM lub zunifikowana – co najmniej 16GB;

3) pamięć masowa (dysk SSD) – co najmniej 512GB;

4) złącza komunikacyjne – co najmniej 2 (w tym złącze umożliwiające podłączenie wideo);

5) klawiatura w układzie QWERTY;

6) zasilacz sieciowy przystosowany do polskiego systemu energetycznego;

7) bateria;

8) czas pracy laptopa przy zasilaniu bateryjnym i średnim obciążeniu powinien wynosić co najmniej 360 minut;

9) WiFi – co najmniej wersja 6;

10) Bluetooth – co najmniej wersja 5;

11) ekran:

a) kolorowy wyświetlacz,

b) przekątna – co najmniej 13 cali,

c) rozdzielczość – co najmniej FHD,

d) wbudowany mikrofon,

e) wbudowana kamera;

12) wbudowane głośniki stereo