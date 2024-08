Anker Sonic Boom 2 nie jest lekkim głośnikiem, który wsadzimy w plecak. Ustrojstwo to waży bowiem ponad 3,7 kg. Przypomina też coś, czego mógłby użyć były szef polskiej policji w swoim gabinecie. Wystająca, przymocowana na sztywno rączka, do tego żebrowane osłony podświetlenia i tubowaty kształt sprawiają bowiem, że można go początkowo wziąć za coś, niekoniecznie do użycia cywilnego.

Anker Soundcore Sonic Boom 2 - bateria i sterowanie

Bateria jest pojemna - bez włączonego dodatkowego basu i głośności na 60 proc. da się uzyskać około 20 godzin.

Anker Soundcore Sonic Boom 2 - on pływa!

Na szczęście to jednak całkowicie normalny głośnik - na górze mamy szereg przycisków do sterowania głośnością, podświetleniem, włączeniem dodatkowego basu itp. Na dole, z tyłu mamy - chronione wodoodporną, gumową zaślepką, gniazdo zasilania. Na wyposażeniu jest też mikrofon, więc przez Sonic Boom 2 możemy rozmawiać przez telefon… tylko pamiętajcie - usłyszy was całe jezioro. Do tego on świeci -ma bardzo ładne LED-y, które migają w rytm muzyki (nie podobały się tylko mojemu kotu, który się ich bał).

Sam głośnik nie tylko jest odporny na zachlapania, ale i potrafi unosić się na wodzie. Sprawdziłem - po włożeniu do wanny - działa i nie idzie na dno. Super sprawa, jeśli chcecie urządzić imprezę na jachcie… albo na rowerze wodnym i boicie się, że może wypaść za burtę.

Anker Soundcore Sonic Boom 2 - jakość dźwięku i aplikacja

Do Sonic Boom 2 Anker dołożył aplikację - możemy w niej ustawić podświetlenie, wybrać tryb korektora, albo ustawić własne jego wartości. Na szczęście tu aplikacja jest zupełnie niepotrzebna, bo podświetlenie ustawimy na głośniku, a jakość dźwięku w trybie standardowym jest lepsza, niż w dodatkowych trybach.

A jak z jakością dźwięku? Nie ma na co narzekać. Sonic Boom 2 gra bardzo czysto, do tego wyposażono go w 2 duże głośniki i 2 tweetery o mocy 140W, więc mamy tu prawdziwe stereo a nie wirtualne. I to się słyszy. Głośnik radzi sobie bez problemu z Markiem Knopflerem czy Leonardem Cohenem. Głos Johnny'ego Casha także jest bez zniekształceć, a jak chcemy odpalić jakieś R'n'B czy coś elektronicznego, by rozkręcić imprezę, to także nie będziecie narzekać. Mongolski metal od The Hu również nie sprawił kłopotów produktowi Ankera. Co ciekawe, możemy połączyć dwa takie głośniki i zrobić sobie prawdziwy system stereo.

Anker Soundcore Sonic Boom 2 - nie kupujcie w polskich sklepach

Podsumowując - Anker Soundcore Sonic Boom 2 to najlepszy głośnik jaki możecie dostać za nieduże pieniądze. Nie jest to może najbardziej mobilny sprzęt, żeby zabrać ze sobą na spacer (ze względu na wagę), ale np. da się go założyć na ramię i wziąć na rower, albo przyczepić do bagażnika. Jako, że potrafi pływać, to bez problemu możecie zabrać go na basen czy nad jakiś naturalny zbiornik wodny. Do tego gra mocno, świetnie i czysto i poradzi sobie z każdą muzyką, jaką na niego prześlecie.

Jest tylko jeden problem - nie kupujcie go w polskich sklepach. U nas kosztuje bowiem 809 PLN, tymczasem na stronie Ankera można go dostać za 129 euro, czyli za mniej niż 600 złotych. Różnica jest znaczna i nie ma sensu przepłacać