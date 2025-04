Ninja DoubleStack XL to produkt amerykańskiej firmy Ninja. Jest to frytownica powietrzna z dwiema szufladami o łącznej pojemności 9,5 litra. Air fryer ma 37 cm wysokości, 23 cm głębokości i 40 cm długości.

Ninja DoubleStack XL - pojemność szuflad

Szuflady zaś mają 22 cm długości, 18 cm szerokości oraz są głębokie na 10 cm. Są na tyle duże, że da się włozyć do nich filet z piersi kurczaka, natomiast o upieczeniu pizzy, całego dużego kurczaka czy potężnej porcji wołowiny możemy zapomnieć. Nawet filet z łososia trzeba ciąć na dwie części, by się zmieścił. Urządzenie wykonano też z plastiku i metalu o bardzo dobrej jakości. Nic nie odpada, nie łamie się ani nie topi pod wpływem temperatury. Używam go codziennie od dwóch tygodni i nie było z nim żadnych problemów technicznych.

Na szczęście szuflady są dwupoziomowe. Do każdej z nich możemy bowiem włożyć specjalny ruszt, który sprawia, że jednocześnie możemy upiec dwa kawałki mięsa. Co ważne, zarówno ruszt, jak i ociekacz do tłuszczu możemy myć w zmywarce. Ja jednak polecam stosowanie papieru do pieczenia, który sprawia, że szuflady tak się nie brudzą.

Ninja DoubleStack XL - prosta obsługa

Ninja DoubleStack XL jest prosty w obsłudze - po prawej stronie urządzenia znajdziemy panel sterujący (niestety nie w języku polskim). Tam najpierw wybieramy szufladę, potem co będzie się w niej działo - od suszenia grzybów czy owoców przez podgrzanie, pieczenie mięsa, pieczenie ciasta, maksymalną chrupkość aż do "smażenia gorącym powietrzem". Następnie wybieramy czas pracy i temperaturę i to wszystko.

A co jeśli chcemy w szufladach upiec dwie potrawy o różnym czasie smażenia, jak np. filet z ryby i frytki? Wtedy z pomocą przychodzi funkcja "sync". Sprawia ona, że najpierw włącza się szuflada, w której gotujemy coś o dłuższym czasie pieczenia, a potem dopiero druga. W ten sposób obie potrawy dostajemy gotowe w tym samym czasie. Możemy też tak ustawić urządzenie, by druga szuflada skopiowała ustawienia pierwszej.

Ninja DoubleStack XL - czas przyrządzania potraw

Ile trwa gotowanie w air fryer? Kurczak potrzebuje około 20 minut, żeby się upiec, frytki 25 minut, ryba i warzywa około 12 minut. Można więc szybko sobie coś ugotować.

Ninja DoubleStack XL - czy to faktycznie frytownica beztłuszczowa?

Czy faktycznie nie używa się tłuszczu? Nie do końca. Owszem, frytki ze sklepu czy filety rybne możemy upiec bez dodawania tłuszczu. W przypadku surowych ziemniaków, kurczaka, czy mięsa wieprzowego lepiej te produkty posmarować bardzo cienką warstwą oleju czy oliwy. Na pewno jednak nie kąpią się te potrawy w oleju, jak w tradycyjnej frytownicy czy jak na patelni.

Ninja DoubleStack XL - efekt gotowania

Jak wychodzą potrawy przyrządzane w air fryerze? Z tego, co udało mi się ugotować przez dwa tygodnie testów, to frytki wychodzą rewelacyjnie. Znakomicie też udaje się przyrządzić dania z surowej ryby czy kurczaka. Udaje się też zrobić steki i burgery, choć robi się je dłużej niż na patelni no i nie smakują tak jak z prawdziwego grilla. Potrawy nie są tak suche, jak te z mikrofali, a bułki zapiekanek wychodzą rewelacyjnie chrupiące. Ze względu na rozmiary szuflad nie da się w tym za to upiec pizzy, no chyba, że potniemy ją na małe kawałki, co w przypadku pizzy, przyrządzanej od zera w domu nie jest dobrym pomysłem, bo sos i ser rozlewają się po całej szufladzie. Za to idealnie Ninja DoubleStack XL nadaje się do podgrzania pojedynczych kawałków gotowego włoskiego przysmaku.

Co mi się nie podobało w produkcie firmy Ninja? Przede wszystkim brak polskiego menu. Po drugie, możemy myć w zmywarce tylko elementy szuflad, nie są one bowiem wykonane z plastiku odpornego na wysoką temperaturę i nie możemy po prostu całej szuflady wrzucić do zmywarki (a szkoda). Przydałoby się też połączenie z aplikacją na smartfona, żebyśmy dostawali powiadomienia, że dane jest już gotowe.

Ninja DoubleStack XL - podsumowanie

Podsumowując - po dwóch tygodniach spędzonych z frytownicą powietrzną Ninja DoubleStack XL uważam, że jest to produkt idealny dla ludzi takich jak ja, którzy nie lubią gotować, nie chcą spędzać kilku godzin w kuchni, ale jednocześnie nie chcą żyć jedynie podgrzewając kupione mrożone potrawy. To urządzenie potrafi za nas smacznie ugotować, a podobno nawet i zdrowo... Nie wymaga też wielkich umiejętności kulinarnych, bo wystarczy włożyć kawałek ryby czy mięsa do szuflady, wybrać temperaturę i czas pieczenia korzystając ze ściągawki i po kilkunastu minutach mamy gotowy posiłek. Oczywiście można też przyrządzać w tym bardziej skomplikowane potrawy, a niektórzy nawet pieką w tym i ciasta, to jednak jest już "wyższa szkoła jazdy", która mnie kompletnie nie interesuje. To dużo lepszy produkt niż kuchenka mikrofalowa i - jak dla mnie - oprócz zmywarki to sprzęt AGD, który po prostu trzeba mieć.