Miłośnicy smartfonów najbardziej czekali na prezentację urządzenia LG. Koreańczycy w końcu pokazali telefon z absolutnie topową specyfikacją, odpowiadającą oczekiwaniom klientów. V30 napędzany jest najlepszym w tej chwili procesorem na rynku, czyli Snapdragonem 835, do tego ma 4 GB pamięci RAM i 64 GB pamięci wbudowanej z możliwością rozszerzenia jej kartą pamięci, spełnia normę IP68 czyli jest wodo i pyło odporny, a przede wszystkim ma świetny, 6 calowy ekran Oled QHD (538 ppi), który jest zamknięty w zgrabnej, kompaktowej i bezramkowej obudowie.

Producent nie zapomniał oczywiście o dwóch aparatach – zwykłym, 16 mpx z przesłoną 1.6 i szerokokątnym, 13 mpx z przesłoną 1.9. Telefon wyposażony jest w zasadzie we wszystkie dostępne na rynku "bajery" – skaner linii papilarnych, rozpoznawanie owalu twarzy, specjalny przetwornik muzyczny czy możliwość ręcznych ustawień nie tylko podczas robienia zdjęć, ale i podczas nagrywania filmów. Bateria ma 3300 mAh i wspiera szybkie oraz bezprzewodowe ładowanie. Cena – niestety nie jest jeszcze znana, ale biorąc pod uwagę ostatnie debiuty LG – może być drogo. V30 wydaje się jednak w tej chwili jednym z najlepiej, o ile nie najlepiej wyposażonym smartfonem na rynku.

Kolejne ciekawe urządzenie, a raczej urządzenia, przy których warto się na chwilę zatrzymać, to Sony Xperia XZ1 i XZ1 Compact. To mniejsi bracia flagowej XZ Premium, ten pierwszy ma 5,2 calowy ekran FHD, a najmniejszy w rodzinie – 4,6 calowy HD. Ekran 4K został zatem zarezerwowany tylko dla największego modelu. Pozostała specyfikacja jest absolutnie topowa, w obu modelach mamy Snapdragona 835, 19 mpx aparaty z przesłoną 2.0, baterie o wielkości 2700 mAh i 4 GB pamięci RAM. Pamięć wbudowana to odpowiednio 64 i 32 GB, różne są też aparaty do selfie – 13 i 8 mpx.

IFA Xperia XZ1 compact / dziennik.pl

Oba smartfony spełniają normę IP 68 czyli są wodo i pyło odporne. Można nimi nagrywać filmy Super slow motion. Sony nie zmieniło podejścia do designu i konsekwentnie stawia na spore ramki z każdej strony wyświetlacza i dość kwadratową konstrukcję. Popularnością powinien się cieszyć zwłaszcza model XZ1 Compact, bo na rynku ze świecą można szukać tak dobrze wyposażonych, a jednocześnie tak małych telefonów. Jego cena w Polsce powinna wynosić około 2599 zł.

Motorola z kolei zaprezentowała kolejne, dobrze się zapowiadające urządzenie ze średniej półki. Model X4 ma 5,2 calowy wyświetlacz IPS, procesor Snapdragon 630, 3 GB pamięci RAM i 32 pamięci wbudowanej, z możliwością jej rozszerzenia. Jest też także tak popularny ostatnio podwójny aparat główny z kamerami o rozdzielczości 12 i 8 mpx. Kamerka do selfie ma aż 16 mpx. Co ciekawe, telefon spełnia normę IP68, czyli jest wodo i pyło odporny, co w tej półce cenowej nie jest powszechnie spotykane. Bateria ma 3000 mAh. Wiadomo już też, ile telefon będzie kosztował, jego cenę w Polsce ustalono na 1799 zł.

Motorola X4 / dziennik.pl

Na koniec coś dla "prawdziwych facetów", czyli pancerne telefony firmy CAT. Model S41 ma 5-calowy ekran IPS, 3 GB pamięci RAM, 32 GB pamięci wbudowanej, którą można rozszerzyć kartą pamięci, procesor MediaTek Helio P20 i imponującą baterię o pojemności 5000 mAh. Model S31ma mniejszy, 4,7-calowy ekran, procesor Snapdragon 210 i baterię o pojemności 4000 mAh. Oba modele są oczywiście wodo i pyło odporne. Będą kosztować około 1900 i 1400 zł.