Po wyjęciu M3 z pudełka widać, że mamy do czynienia z tabletem z "górnej półki". Plecy urządzenia (za wyjątkiem dolnego paska antenowego i górnego paska z obiektywem, które są plastikowe) wykonano z aluminium. Z przodu znajdziemy czujnik odcisków palców, który jednocześnie pełni funkcje głównego klawisza sterującego. Po bokach tabletu znajdziemy przyciski głośności, slot karty MicroSD i miejsce na kartę SIM.

Na dole i górze urządzenia (w pozycji pionowej) wbudowano głośniki , przygotowane przy współpracy z Harman-Kardon. Przy oglądaniu filmów i graniu na tablecie ustawionym poziomo mamy więc do czynienia z dźwiękiem stereo bardzo dobrej jakości.

Ekran o rozdzielczości 2560x1600 jest na tyle jasny, by tabletu dało się używać w słoneczny dzień. Kolory matrycy IPS są żywe (choć nie tak żywe, jak S-AMOLED), a kąty widzenia nie stanowią problemu. Na szczęście ten jasny ekran o tak dużej rozdzielczości połączono z mocną baterią o pojemności 5000 mAh, co daje nam około 11 godzin odtwarzania filmów bez ładowania.

Oprogramowanie tabletu to Android w wersji 6.0 (wkrótce Huawei ma udostępnić Android Nougat) z autorską nakładką producenta. Jest ona wygodna i nie stanowi zbytniego obciążenia dla procesora.

Tablet pracuje pod kontrolą autorskiego procesora Huawei znanego z P9 - Kirin 950. To ośmiordzeniowa jednostka z czterema rdzeniami taktowanymi zegarem 2,3 GHz i czterema z zegarem 1,8 GHz, która potrafi w AnTuTu osiągnąć ponad 88 tysięcy punktów, co plasuje M3 w ścisłej czołówce najszybszych tabletów. Wszystko działa więc niezwykle płynnie - czy to gry, czy odtwarzanie filmów, czy lekka praca w arkuszu kalkulacyjnym. M3 nie ma też żadnych kłopotów z korzystaniem z sieci - czy to LTE czy WiFi - można go więc, przy wykorzystaniu zestawu głośnomówiącego, używać jak smartfona.

Cena? Wersja bez LTE kosztuje 1580 złotych, a ta z bezprzewodowym internetem jest o trzysta złotych droższa.

Podsumowując, M3 to jeden z najlepszych małych tabletów na rynku. Jest szybki, świetnie wykonany oraz rozsądnie wyceniony. Sprawdzi się zarówno przy grach i filmach, jak też jako czytnik książek.