Flagowym modelem w 2024 jest NeoQLED 8K z serii Excellence Line, czyli QN900D w rozmiarach od 55" do 85". Jako jedyny tegoroczny telewizor dostał najnowszy procesor 3. generacji. Co potrafi?Algorytmy AI w telewizorze QN900D mogą skalować materiał w jakości SD, HD i 4K do rozdzielczości 8K, wyostrzając obraz, by dokładnie odpowiadał treści o natywnej rozdzielczości 8K.

Co potrafi AI flagowego telewizora?

Funkcja Upłynniacz Ruchu AI Pro usuwa natomiast typowe problemy związane z oglądaniem wszelkich treści z dynamicznie zmieniającym się obrazem, na przykład wydarzeń sportowych – automatycznie wykrywa dyscyplinę i, w oparciu o algorytmy głębokiego uczenia, aktywuje odpowiedni model wykrywania ruchomych obiektów - jak pokazywał Samsung na materiałach promocyjnych, telewizor umie np. poprawić jakość i płynność piłek tenisowych.

Dzięki ulepszonemu głębokiemu uczeniu się funkcja Wzmocnienie Głębi Obrazu Pro dodaje szczegóły do obrazu szybkiego ruchu, wykorzystując sztuczną inteligencję do precyzyjnego sterowania mini diodami LED.

Nowa funkcją jest Automatyczny Remastering HDR - technologia sztucznej inteligencji oparta na głębokim uczeniu się, która analizuje różnicę między treściami SDR i HDR w celu podniesienia kontrastu, kolorów i jasności treści SDR do poziomu HDR. Użytkownicy telewizorów Excellence Line QN900D i QN800D oraz Neo QLED QN95D, QN90D, QN87D a także QN85D będą mogli cieszyć się wszystkimi filmami i grami o rozdzielczości na poziomie HDR, z ostrymi kontrastami i bogatą kolorystyką.

A.I. pomoże też graczom

Samsung pamięta też o graczach. Automatyczny Tryb Gry AI – technologia ta inteligentnie rozpoznaje rodzaj oglądanej gry i optymalizuje jakość obrazu i dźwięku.

Nowością w telewizorach Samsung na 2024 r. jest Tryb Dostosowywania AI , który automatycznie wykrywa rodzaj wyświetlanych treści (np. sport, filmy, ogólne) i dostosowuje ustawienia obrazu do indywidualnych preferencji widza.

A.I. ma też dbać o energię

Tryb Energii AI zastosowano w dużej gamie telewizorów Samsung od modelu QN900D do DU7000D. Dzięki temu mogą one inteligentnie oszczędzać energię, analizując otoczenie użytkownika. Funkcja adaptacji obrazu do jasności otoczenia w Trybie Energii AI automatycznie dostosowuje jasność ekranu, zapewniając optymalne wrażenia wizualne w każdych warunkach oświetleniowych. Dostosowuje się także do treści, analizując to, co widzi użytkownik i selektywnie obniża jasność w kluczowych częściach sceny, by zwiększyć głębię i ekspresję czerni. Pozwala również oszczędzać energię w innych urządzeniach, gdyż użytkownicy mogą śledzić jej zużycie w aplikacji SmartThings.

Ceny i data premiery

Tanio nie jest. Najnowszy model - QN900D w wersji 65" kosztuje 22 tysiące złotych, a najdroższy, o przekątnej ekranu 85 cali, uszczupli nasz portfel o 40 tysięcy złotych. Słabszy 8K, z procesorem AI drugiej generacji jest trochę tańszy. QN800D o przekątnej 65 cali kosztuje 16 tysięcy złotych, a w wersji 85".

A co z ekranami OLED? Topowy model z tą matrycą - S95D - kosztuje od 12 tysięcy PLN za model 55" do 22 tysięcy złotych za model 77".

Ekrany można już zamawiać, wysłane będą jednak do klientów dopiero 14 maja.