Najbardziej znanym telewizorem tego typu jest model The Frame z ekranem od 43 do 85 cali. Jak wynika z wewnętrznych danych tylko w 2022 i 2023 r. znalazł on w Polsce kilkadziesiąt tysięcy nabywców.niej wybierano przekątną 55 cali.

Tegoroczne modele mogą bowiem wyświetlać na ekranie reprodukcje wybranych dzieł z liczącego ponad 2,5 tys. pozycji katalogu dzieł sztuki z muzeów i galerii na całym świecie. "Nowa funkcja strumieniowania dzieł sztuki (Art Store Streaming), daje użytkownikom możliwość poznania bezpłatnie co miesiąc kolekcji dzieł sztuki udostępnianych przez firmę Samsung" - pisze firma w komunikacje.

Telewizor ma też magnetyczne, wymienne ramki, które ułatwiają zmianę wyglądu ekranu. A do tego w komplecie dostajemy specjalny uchwyt, który pozwala powiesić ekran bardzo blisko ściany.

Projektory Freestyle i The Premiere

Samsung oferuje także projektory. Jednym z nich jest przenośny (waży 830g) Freestyle 2, który może być zasilany z powerbanku, a oferuje ekran aż do 120" w rozdzielczości FHD.

Drugim jest urządzenie, które może zastąpić telewizor - The Premiere to bowiem projektor laserowy krótkiego rzutu, dający nam obraz do 130 cali w rozdzielczości 4K.

Telewizory z obrotowym ekranem

Telewizor The Serif można wyeksponować jako nowoczesny mebel – i w ten sposób prezentować go gościom (dostępne w zestawie nóżki podłogowe pozwalają ustawić urządzenie w dowolnym miejscu salonu). W tym roku gama urządzeń The Serif poszerza się o nowy wariant kolorystyczny – butelkową zieleń.

Z kolei Sero ma obrotowy ekran, dzięki czemu można przestawić go z trybu panoramicznego w portretowy, co np. ułatwia odtwarzanie filmików nagranych telefonem, trzymanym pionowo.