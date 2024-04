Modele prezentowane podczas "Welcome to BESPOKE AI" są wprowadzane na rynek w czterech seriach produktowych. Należą do nich modele A-10 proc. i A-20 proc. o większej efektywności energetycznej w opcjach o pojemności 9 kg i 11 kg, a także dodatkowa energooszczędna pralka A-40 proc. o pojemności 11 kg. Ponadto umożliwiają one uzyskanie dużej pojemności aż 11 kg przy głębokości 60 cm, co ułatwia instalację.

Zmniejszone zużycie wody i energii

Podstawową technologią zapewniającą dodatkową oszczędność energii jest Bubble Shot. W rozwiązaniu tym woda z detergentem jest rozpylana wewnątrz bębna na powierzchnię ubrań po przetłoczeniu ją przez pompę obiegową. Dzięki temu prane rzeczy łatwo nasiąkają wodą, a detergent wnika równomiernie, co zwiększa ogólną wydajność prania.

Technologia Bubble Shot pomaga również użytkownikom oszczędzać wodę i skracać czas trwania cyklu podczas korzystania z cyklu Bawełna. Zużywa tym samym do 20 proc. mniej wody niż tradycyjne pralki. Gęstość detergentu w wodzie wzrasta przy tej samej jego ilości. Taki zabieg zwiększa wydajność prania, jednocześnie skracając czas cyklu prania nawet o 25 proc. Sztuczna inteligencja w praniu.

AI Wash ciągle dostosowuje czas prania

Dzięki zaawansowanym czujnikom AI Wash wykrywa wagę i miękkość tkaniny we wsadzie i aktywnie monitoruje aktualny poziom zabrudzenia. Wykorzystuje też zebrane informacje do dozowania odpowiedniej ilości wody i detergentu oraz stale dostosowuje czas namaczania, płukania i wirowania. W rezultacie AI Wash poprawia wydajność prania i zmniejsza liczbę odpadów.

Aplikacja odczyta etykiety

Kluczowa jest aplikacja aplikacja SmartThings Clothing Care. Dzięki skanowaniu kodu kreskowego detergentu pozwala użytkownikom łatwo dobrać odpowiednią ilość detergentu lub płynu do zmiękczania tkanin. Program wysyła informacje do pralki, aby dodać odpowiednią ilość środka do prania. Dodatkowo, użytkownicy mogą znaleźć funkcję o nazwie Care Label Scan. Aplikacja SmartThings weryfikuje i przekazuje wskazówki dotyczące prania do pralki, dzięki czemu ubrania będą odpowiednio wyprane tj. na podstawie etykiet pielęgnacyjnych zeskanowanych przez użytkowników. Koniec więc z zastanawianiem się, co oznaczają znaczki na metkach.