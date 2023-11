Nowa wersja praktycznie nie różni się wyglądem od poprzedniej. Dalej mamy ruchomą tubę umieszczoną na obrotowym uchwycie. Urządzenie też jest białe, choć tym razem możemy je włożyć w kolorowe, wodoodporne futerały, by korzystać z projektora na dworze i nie bać się, że się uszkodzi.

Zasilanie z powerbanku

Samsung nie zdecydował się zmienić sposobu łączenia Freestyle 2 z urządzeniami - wciąż jest gniazdo micro hdmi, ale za to z ARC, czyli można podpiąć do niego soundbar. Da się też z projektorem sparować przez Bluetooth słuchawki. Sam projektor ma też wbudowane całkiem sensowne głośniczki, więc da się oglądać na nim mecz czy grać.

Freestyle 2 nie ma wbudowanej baterii, ładuje się go przez gniazdo USB-C. Można wykorzystać zarówno ładowarkę sieciową, jak i powerbank. Minimalne parametry urządzenia do "karmienia" prądem projektora to moc i napięcie 50W/20V

Urządzenie oparto na systemie Tizen Samsunga, możemy więc instalować na nim wszystkie aplikacje, znane z telewizorów Samsunga i cieszyć się dostępem do serwisów VOD jak Netflix, Disney Plus czy móc oglądać koncerty berlińskich filharmoników.

Jakość obrazu

Obraz? No cóż, mimo że dalej to projektor FullHD, to jednak, jeśli postawimy go w odległości paru metrów od ekranu czy ściany, to mamy obraz o przekątnej 100 cali. A to już jest coś. Do tego ma bardzo żywe kolory i działa całkiem płynnie. Jedyne, nad czym Samsung musi popracować to jednak kontrast i czerń. Bo tu mamy jednak bardziej szarość niż czerń znaną z telewizorów. Jak jednak na tak mały i przenośny projektorek, to i tak obraz wygląda całkiem dobrze. Zwłaszcza, że nie mamy to prawdziwej lampy z "dużych" projektorów a jedynie LED. Dlatego lepsze efekty oglądania dostajemy w ciemnym pokoju.

Projektor ma też całkiem niezły system autokorekty, potrafi poprawić obraz nawet, gdy stoi na nierównej podłodze. Do tego całkiem sensownie naprawia też błędy geometrii i zadbać o odpowiednią ostrość. Nie trzeba więc ręcznie go ustawiać.

Wrażenia z użytkowania

Wrażenia z użytkowania? Po pierwsze to bardzo fajne urządzenie do robienia prezentacji w pracy. Nie trzeba się mozolnie wpinać do prądu, szukać przewodów itp… wszystko jest dużo łatwiejsze. Można np. pokazać klientowi na ścianie budowanego domu projekt i wizualizacje. Ja jednak używałem go do czegoś innego. Wiecie jak fajnie jest grać na Switchu, którego dock połączony jest z projektorem, gdy leżymy w łóżku, a obraz wyświetla się na suficie… albo w podobnej pozycji oglądać seriale (zwłaszcza animowane, bo te wyglądają rewelacyjnie).

Podsumowanie

Freestyle 2 nie zastąpi w domu bardzo dobrego telewizora czy projektora 4K za "miliony monet". Ale sprawdzi się w wielu branżach jako narzędzie do prowadzenia prezentacji biznesowych… jest też bardzo dobry do nocnego oglądania w łóżku, gdy nie chce nam się iść na kanapę przed telewizorem, a 13-calowy ekran laptopa czy 7-calowy tablet to zdecydowanie za mało.