Jak informuje znany blogger technologiczny Evan Blass, którego informacje do tj pory się sprawdzały, Note 8 ma wyglądać bardzo podobnie do S8+. Smartfon wyposażono w ekran SAMOLED o przekątnej 6,3 cala i rozdzielczości 1440x2960. Rozmiary fizyczne telefonu to 162,5 mm (wysokość) na 74,6 mm (szerokość) i 8,5 mm grubości. Samsung ma być napędzany procesorem Exynos 8895, dostanie wbudowane 6 GB RAM i 64 GB miejsca na dane. Smartfon będzie można ładować bezprzewodowo, a pojemność baterii to 3300 mAh.

Note 8 dostanie dwa aparaty o matrycach 12 megapikseli. Szerokokątny obiektyw ma jasność f 1.7, z kolei "teleobiektyw" będzie miał jasność f 2.4 i 2x optyczny zoom. Z przodu zaś znajdziemy 8 megapikselowy aparat do selfie.

Telefon trafi do sprzedaży we wrześniu, a jego cena wyniesie około 1000 euro.