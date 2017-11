– Dobrą sprzedaż ma nie tylko iPhone X, ale także modele iPhone 8 i 8 Plus, które pojawiły się miesiąc wcześniej i na światowych rynkach nie zostały najlepiej przyjęte. Kurs akcji Apple’a po ich debiucie spadł.

Najnowsze iPhone’y na naszym rynku oferują Orange, Play i T-Mobile. – W obydwu przypadkach wszystkie urządzenia zostały wyprzedane w kilka godzin – informuje Wojciech Jabczyński, rzecznik Orange. W T-Mobile po pierwszym tygodniu zostały pojedyncze sztuki, a Play ma jeszcze trochę modeli iPhone 8 i 8 Plus. Wszyscy operatorzy czekają na kolejne dostawy z Apple’a. – Zainteresowanie klientów iPhone’em X nadal jest duże i raczej nie osłabnie w najbliższych dniach – przewiduje Piotr Żaczko z biura prasowego T-Mobile. Operatorzy przyznają, że iPhone X idzie lepiej od modeli 8 i 8 Plus. – Krótko po ósemkach Apple wprowadził iPhone X i część klientów czekała na ten najnowszy model. Inaczej popyt na iPhone’a 8 i iPhone’a 8 Plus byłby większy – uważa Marcin Gruszka, rzecznik Play.

Wszyscy operatorzy są zadowoleni z wyników sprzedaży nowych iPhone’ów, choć nie ujawniają liczb. Tak samo ocenia to Rajmund Kosela, product manager z sieci sklepów X-kom. – X to najlepiej sprzedający się model iPhone’a w historii naszej firmy. Jeśli moglibyśmy zrealizować wszystkie zamówienia, zostałby pobity rekord przedsprzedaży, ale dostępność tego modelu na polskim rynku jest mocno ograniczona – informuje Kosela. Jego zdaniem X i modele 8 i 8 Plus są skierowane do innych odbiorców m.in. ze względu na cenę i zastosowaną technologię. Nowatorski X budził emocje na długo przed debiutem. Kolejki chętnych witają jednak każdy nowy model smartfona wypuszczany przez Apple’a. – To magia marki. Takie zainteresowanie jest premią za legendę Steve’a Jobsa, za dbałość o jakość i design – stwierdza Jacek Kotarbiński, ekspert marketingu.

Oba flagowce Apple’a są jak na nasze warunki drogie: iPhone X w najtańszej wersji kosztuje 4979 zł, a iPhone 8 – 3479 zł – przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw we wrześniu wyniosło 4473 zł brutto. Dlatego te smartfony nie są u nas liderami sprzedaży. Klienci Orange najczęściej kupują telefony Samsunga i Huawei. Te marki są też najpopularniejsze w Play i T-Mobile. – Nawet biorąc pod uwagę starsze modele, iPhone nie mieści się w pierwszej dziesiątce telefonów najpopularniejszych wśród naszych klientów – stwierdza Marcin Gruszka.

Mimo to telekomy zabiegają o dostęp do najnowszych modeli iPhone’a. – Klienci o nie pytają, czekają na premiery. To ważne zarówno wizerunkowo, jak i w coraz większym stopniu sprzedażowo, choć w Polsce nie ma takich obrotów jak np. w Wielkiej Brytanii – zauważa Marcin Gruszka. Z największych telekomów tylko Plus nie oferuje flagowców Apple’a, lecz jedynie starsze modele, kupione od pośredników. – Nie jesteśmy dystrybutorem Apple’a, bo ta firma nakłada na swoich partnerów zbyt duże zobowiązania – wyjaśnia Arkadiusz Majewski z biura prasowego Plusa. Operator dwa razy siadał już do rozmów z Apple’em, ale bez porozumienia.

Biuro prasowe Apple’a nie odpowiedziało nam na pytanie o wyniki sprzedaży flagowych modeli iPhone’a w Polsce. Na całym świecie w III kw. – a więc przed premierami najnowszych modeli – Apple sprzedał 46,7 mln sztuk iPhone’a, uzyskując z tego 28,8 mld dol. przychodów. Stanowiły one 55 proc. obrotów całej spółki.