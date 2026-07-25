Operator zacznie wyłączać sieć. Niektóre telefony i routery mogą przestać działać

Harmonogram wyłączeń: Ostatni operator podał datę

Wygaszanie 3G to nie wymysł operatorów, lecz konieczność – zwolnione częstotliwości trafią do znacznie szybszych sieci 4G/LTE oraz 5G. Kiedy poszczególne telekomy gaszą stary sygnał?

T-Mobile: Zakończył proces – sieć 3G już tu nie działa.

Zakończył proces – sieć 3G już tu nie działa. Orange: Zakończył główny etap pod koniec 2025 roku (stary sygnał żyje już tylko w nielicznych miejscach przy granicy).

Zakończył główny etap pod koniec 2025 roku (stary sygnał żyje już tylko w nielicznych miejscach przy granicy). Play: Stopniowo wyłącza nadajniki od kwietnia 2025 roku.

Stopniowo wyłącza nadajniki od kwietnia 2025 roku. Plus: Zacznie ogólnopolskie wyłączanie w grudniu 2026 roku.

Proces w Plusie nie odbędzie się z dnia na dzień. Wyłączanie nadajników będzie prowadzone etapami i regionami, co oznacza, że stary sprzęt może stracić zasięg w różnych momentach.

sieć 3G

Czy Twój telefon naprawdę przestanie działać?

Jeśli używasz nowoczesnego smartfona, możesz spać spokojnie. Problem pojawia się w momencie, gdy korzystasz ze starszego sprzętu. Co stanie się ze starym telefonem po wyłączeniu 3G?

Gdy telefon obsługuje chociaż 2G: Nadal porozmawiasz i wyślesz SMS-a, ale mobilny internet stanie się absurdalnie wolny lub całkowicie przestanie działać.

Nadal porozmawiasz i wyślesz SMS-a, ale mobilny internet stanie się absurdalnie wolny lub całkowicie przestanie działać. Gdy telefon działał tylko w 3G: Urządzenie po prostu straci połączenie z siecią.

Uwaga: Sam napis „LTE” na obudowie nie wystarczy!

To pułapka, w którą wpada wielu użytkowników. Telefon może obsługiwać internet LTE, ale do rozmów głosowych potrzebuje technologii VoLTE (rozmów przez sieć 4G).

Jeżeli Twój telefon nie ma VoLTE, podczas rozmowy spróbuje przełączyć się na antyczną sieć 2G. Efekt? Fatalna jakość dźwięku, długie czekanie na połączenie i brak możliwości korzystania z internetu w trakcie rozmowy.

internet, telefon, brak internetu

Pułapka ukryta w domach i na działkach. Sprawdź te urządzenia!

Największe ryzyko dotyczy sprzętów, o których na co dzień... po prostu zapominamy. Karty SIM znajdują się dziś w dziesiątkach urządzeń codziennego użytku.

Co musisz pilnie skontrolować?

Routery i modemy Wi-Fi – szczególnie te zostawione w domkach letniskowych, na działkach czy w garażach.

– szczególnie te zostawione w domkach letniskowych, na działkach czy w garażach. Systemy alarmowe i kamery – stary nadajnik nie prześle powiadomienia o włamaniu.

– stary nadajnik nie prześle powiadomienia o włamaniu. Lokalizatory GPS – w samochodach, obrożach dla zwierząt czy zegarkach dziecięcych.

– w samochodach, obrożach dla zwierząt czy zegarkach dziecięcych. Terminale płatnicze i automaty – mogą stracić połączenie z bankiem.

– mogą stracić połączenie z bankiem. Darmowe „zapasowe” telefony trzymane w szufladzie na czarną godzinę.

Ważne Wskazówka: Przejrzyj obudowę lub instrukcję sprzętu. Jeśli widnieją tam wyłącznie symbole 3G, UMTS, HSPA lub HSPA+, to znak, że po wyłączeniu sieci urządzenie stanie się bezużyteczne.

Które urządzenia trzeba sprawdzić?

Urządzenie Co może się wydarzyć Co należy zrobić Telefon obsługujący tylko 3G Może stracić dostęp do usług po lokalnym wyłączeniu 3G Wymienić telefon na model z 4G/LTE lub 5G Telefon z LTE Zwykle będzie nadal działał Sprawdzić obsługę i aktywację VoLTE Stara karta SIM Może nie obsługiwać sieci LTE Wysłać SMS weryfikacyjny i w razie potrzeby wymienić kartę Router lub modem tylko 3G Może stracić dostęp do internetu mobilnego Wymienić urządzenie na router LTE lub 5G Zapasowy telefon używany sporadycznie Może nie być gotowy na zmianę, mimo że główny telefon działa prawidłowo Przetestować każde urządzenie osobno Tablet albo inne urządzenie z kartą SIM Może korzystać wyłącznie z 3G Sprawdzić w specyfikacji obsługę LTE

Jeżeli taki sprzęt korzysta wyłącznie z 3G, powinien zostać sprawdzony przed rozpoczęciem wyłączeń.

Krótki test SMS. Sprawdź sprzęt i kartę w 5 sekund

Klienci sieci Plus mogą błyskawicznie upewnić się, czy ich sprzęt przetrwa nadchodzące zmiany. Operator uruchomił darmowy system weryfikacji.

Wyślij treść: SPRAWDZAM Na bezpłatny numer: 80909

W odpowiedzi dostaniesz wiadomość z informacją, czy Twój telefon obsługuje LTE oraz czy używana karta SIM jest gotowa na wyłączenie 3G.

Ważne Pamiętaj: test sprawdzaj dokładnie na tym telefonie, w którym aktualnie znajduje się karta SIM. Jeśli masz w domu kilka starych aparatów, przełóż kartę i przetestuj każdy z nich osobno.

Zanim pobiegniesz do sklepu: To może być tylko karta SIM!

Nie musisz od razu kupować nowego telefonu. Bardzo często wąskim gardłem jest sama karta SIM.

Jeśli Twoja karta ma więcej niż 10 lat (została wydana przed 2013 rokiem), może nie obsługiwać sieci 4G/LTE – nawet jeśli włożysz ją do najnowszego smartfona!

W sieci Plus (oraz u pozostałych operatorów) wymiana starej karty SIM na nową jest całkowicie bezpłatna w dowolnym salonie. Twój numer telefonu pozostaje bez zmian.

Co zrobić krok po kroku?

Włącz VoLTE w ustawieniach swojego obecnego telefonu. Przetestuj kartę i telefon darmowym SMS-em (w Plusie: SPRAWDZAM na 80909). Wymień bezpłatnie kartę SIM w salonie, jeśli system zgłosi taki problem. Zrób przegląd urządzeń na działce, w garażu i w domowym alarmie. Wymień sprzęt obsługujący wyłącznie technologię 3G, zanim operator wyłączy nadajniki w Twojej okolicy.

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Czy każdy stary telefon przestanie działać? Nie. Jeśli telefon obsługuje sieć 2G, nadal zadzwonisz i wyślesz SMS-a. Zniknie jednak szybki internet, a jakość połączeń może ulec pogorszeniu. Czy za wymianę starej karty SIM się płaci? Nie. Operatorzy bezpłatnie wymieniają nieobsługiwane, stare karty SIM na nowoczesne warianty LTE/5G. Czy przy wymianie karty SIM stracę swój numer? Nie. Numer telefonu pozostaje dokładnie taki sam, zmienia się jedynie fizyczny chip. Czy router 3G na działce zadziała po zmianach? Jeśli router lub modem obsługuje wyłącznie technologię 3G, po wyłączeniu nadajników całkowicie straci dostęp do sieci. Wymiana samej karty SIM nic tu nie pomoże – konieczny będzie zakup nowszego routera z obsługą 4G/LTE.

Źródła: oficjalne komunikaty i materiały informacyjne sieci Plus, Orange, Play i T-Mobile.