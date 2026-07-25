Programy odkupu u operatorów kuszą wygodą: zero wystawiania ogłoszeń, odpisywania marudnym kupującym i ryzyka oszustwa. Jednak to nie jest wypłata gotówki na konto. Zanim oddasz sprzęt, zobacz, jak naprawdę rozliczą Cię poszczególne sieci.

Orange: Bon, ale zegar tyka

W Orange wyceniasz telefon przez internet lub w salonie (za wycenę odpowiada partner – firma Breezy). Z programu może skorzystać każdy, nawet osoba bez umowy w Orange.

Jak to działa? Po zaakceptowaniu wyceny dostajesz bon elektroniczny.

Po zaakceptowaniu wyceny dostajesz bon elektroniczny. Na co wydasz? Na nowy telefon, tablet lub akcesoria.

Na nowy telefon, tablet lub akcesoria. Uwaga: Bon jest ważny tylko 60 dni. Jeśli prześpisz ten termin, zostajesz z niczym.

Ważne Wskazówka: Orange często dołącza do odkupu bonusowe rabaty (np. extra 300 zł do wyceny przy zakupie wybranych modeli marek premium).

Orange skupuje stare telefony komórkowe / Archiwum

T-Mobile: Czysty barter przy kasie

Program „Oddajesz, Dostajesz” w T-Mobile działa najprościej i najbardziej intuicyjnie, ale wymaga wizyty w salonie.

Jak to działa? Wchodzisz do salonu ze starym smartfonem, pracownik go testuje, podpisujesz umowę i... od razu płacisz mniej za nowy sprzęt.

Wchodzisz do salonu ze starym smartfonem, pracownik go testuje, podpisujesz umowę i... od razu płacisz mniej za nowy sprzęt. Dla kogo? Dla tych, którzy chcą załatwić wszystko „od ręki” – wyjść ze starym telefonem w rozliczeniu i nowym w kieszeni.

Dla tych, którzy chcą załatwić wszystko „od ręki” – wyjść ze starym telefonem w rozliczeniu i nowym w kieszeni. Ograniczenie: Nie dostaniesz bonu „na później”. Zniżkę musisz wykorzystać tu i teraz.

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Plus: Mniejsze rachunki co miesiąc

Plus podszedł do tematu zupełnie inaczej. Zamiast obniżać cenę urządzenia przy kasie, woli przywiązać Cię na dłużej.

Jak to działa? Wyceniasz telefon w aplikacji Plus Odkup lub w salonie. Wyliczona kwota trafia bezpośrednio na Twoje konto billingowe.

Wyceniasz telefon w aplikacji lub w salonie. Wyliczona kwota trafia bezpośrednio na Twoje konto billingowe. Co z tego masz? Środki automatycznie pokrywają kolejne rachunki za abonament lub spłacają raty za nowy sprzęt.

Środki automatycznie pokrywają kolejne rachunki za abonament lub spłacają raty za nowy sprzęt. Dla kogo? Dobre rozwiązanie dla stałych abonentów Plusa, którzy nie chcą jednorazowo wydawać mniej, ale wolą „darmowe” abonamenty przez parę miesięcy.

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A co z Play?

Play nie posiada stałego, całorocznego programu odkupu dla wszystkich marek. Oferuje za to promocje premierowe (często organizowane we współpracy z dostawcami takimi jak Foxway czy Samsung).

Kupujesz nowy model, rejestrujesz go w aplikacji producenta i odzyskujesz część pieniędzy na konto. To jednak oferta czasowa, wymagająca śledzenia regulaminów.

Odkup telefonu u operatora – porównanie zasad

Operator Co otrzymuje klient? Najważniejsze ograniczenie Orange Bon odpowiadający wartości telefonu Bon jest ważny przez 60 dni i służy do zakupów w Orange T-Mobile Obniżenie ceny nowego telefonu Zniżkę trzeba wykorzystać przy zakupie nowego urządzenia w salonie Plus Środki na koncie abonenckim Pieniądze zmniejszają zobowiązania wobec operatora, np. abonament lub raty

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Gdzie najlepiej oddać stary telefon? [NASZA OPINIA]

Nie ma jednej sieci najlepszej dla każdego klienta.

Orange może być najbardziej elastyczny , gdy klient chce wykorzystać bon na urządzenie lub akcesoria i potrzebuje czasu na wybór produktu.

, gdy klient chce wykorzystać bon na urządzenie lub akcesoria i potrzebuje czasu na wybór produktu. T-Mobile może być najprostszy , gdy stary telefon ma natychmiast obniżyć cenę nowego smartfona podczas jednej wizyty w salonie.

, gdy stary telefon ma natychmiast obniżyć cenę nowego smartfona podczas jednej wizyty w salonie. Plus może być wygodny dla obecnego abonenta, który chce pomniejszyć kolejne rachunki albo raty za urządzenie.

Ostateczna decyzja powinna zależeć od dwóch rzeczy: wysokości wyceny oraz sposobu, w jaki operator pozwoli wykorzystać pieniądze. Dopiero porównanie obu elementów pokazuje rzeczywistą wartość oferty.

Ile dostaniesz za iPhone'a 13 lub Samsunga Galaxy S22?

Żaden operator nie zagwarantuje Ci sztywnej kwoty przez telefon. Każda wycena jest wyliczana indywidualnie przez algorytm.

O wysokości kwoty decydują:

Dokładna wersja i pojemność pamięci (np. 128 GB vs 256 GB)

Stan wyświetlacza i obudowy (nawet mikro-ryski obniżają cenę!)

Kondycja baterii i sprawność podzespołów (aparaty, Wi-Fi, Biometria)

Brak blokad (iCloud / Google / blokady ratalne)

Ważne Pamiętaj: Wstępna wycena w aplikacji jest tylko szacunkiem. Ostateczną kwotę poznasz po dokładnych testach w salonie lub serwisie partnera.

podatek od smartfonów

Jak uczciwie porównać oferty sieci?

Nie daj się złapać na suche liczby. Bon na 900 zł w Orange, 850 zł rabatu w T-Mobile i 950 zł na konto w Plusie to trzy zupełnie różne propozycje.

Przed podjęciem decyzji spisaj dane swojego telefonu (model, pamięć, stan) i sprawdź tego samego dnia:

Kwotę wyceny u każdego operatora. Formę rozliczenia (czy na pewno odpowiada Ci bon/rabat?). Średnią cenę tego modelu na portalach OLX czy Allegro.

Odkup u operatora czy sprzedaż na własną rękę?

Sprzedaż prywatna (OLX/Vinted): Dostaniesz nawet o 20-30% więcej pieniędzy, ale musisz robić zdjęcia, pisać opisy, targować się z kupującymi i ryzykować oszustwa przy wysyłce.

Dostaniesz nawet o 20-30% więcej pieniędzy, ale musisz robić zdjęcia, pisać opisy, targować się z kupującymi i ryzykować oszustwa przy wysyłce. Odkup u operatora: Dostaniesz nieco mniej, ale sprawę załatwiasz w 15 minut, bezpiecznie i bez głowy do ogłoszeń.

Zanim oddasz telefon – zrób to koniecznie!

Zostawienie danych na starym urządzeniu to ogromne ryzyko. Zanim przekażesz smartfon pracownikowi salonu:

Zrób pełną kopię zapasową (zmień darmowe chmury, przenieś zdjęcia). Przenieś aplikacje bankowe i numery 2FA. Kluczowe: Wyloguj się z konta Apple ID (iPhone) lub Google (Android) i wyłącz funkcję Znajdź mój telefon. Wyjmij karty SIM oraz microSD. Przywróć ustawienia fabryczne.

Co musisz wiedzieć przed odkupem? (FAQ)

Czy dostanę gotówkę do ręki lub przelew na konto? W opisanych programach standardowym sposobem rozliczenia jest bon, obniżenie ceny nowego urządzenia albo uznanie konta abonenckiego. Nie należy zakładać, że klient otrzyma zwykły przelew bankowy. Czy uszkodzony ekran dyskwalifikuje telefon? Nie zawsze, ale mocno obniża wycenę. Część operatorów przyjmuje uszkodzone telefony, ale zaoferuje za nie symboliczne kwoty lub zaoferuje jedynie darmowy recykling. Czy muszę mieć pudełko i ładowarkę? W większości programów odkupu liczy się sam smartfon. Brak ładowarki czy oryginalnego pudełka zwykle nie obniża drastycznie wyceny, choć warto to dopytać przed transakcją. Czy ładowarka i pudełko zwiększą wycenę? Programy odkupu skupiają się przede wszystkim na stanie i sprawności samego urządzenia. Przed wizytą warto jednak sprawdzić regulamin konkretnego programu. Czy trzeba być klientem operatora? W Orange osoba niebędąca klientem może skorzystać z odkupu w salonie. W pozostałych programach korzyść jest bezpośrednio związana z zakupem nowego urządzenia albo rozliczeniem na koncie operatora. Czy trzeba samodzielnie usunąć dane? Najbezpieczniej wykonać kopię zapasową, wylogować konta i przywrócić ustawienia fabryczne jeszcze przed przekazaniem telefonu. Operatorzy deklarują pomoc w usuwaniu danych, ale użytkownik powinien sam zadbać o przeniesienie najważniejszych plików i dostępów. Czy odkup zawsze jest bardziej opłacalny niż sprzedaż prywatna? Nie. Sprzedaż prywatna może zapewnić wyższą cenę. Odkup wygrywa głównie wygodą, szybkością i możliwością uzyskania dodatkowego rabatu na nowy telefon.

Źródła