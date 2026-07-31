740 507 numerów – tyle razy Polacy zmieniali operatora w pierwszym półroczu 2026 roku.

– tyle razy Polacy zmieniali operatora w pierwszym półroczu 2026 roku. Nokaut na szczycie: Jeden z gigantów zyskał na czysto blisko 20 tys. numerów , zaliczając spektakularny awans rok do roku.

Jeden z gigantów zyskał na czysto blisko , zaliczając spektakularny awans rok do roku. Bolesny zjazd: Zeszłoroczny lider wzrostów spadł pod kreskę z ujemnym bilansem wynoszącym ponad 8,7 tys. numerów .

Zeszłoroczny lider wzrostów spadł pod kreskę z ujemnym bilansem wynoszącym ponad . Rekordzista strat: Jeden z operatorów powtórzył wynik sprzed roku, tracąc netto ponad 35,6 tys. numerów .

Jeden z operatorów powtórzył wynik sprzed roku, tracąc netto ponad . Mniejsi górą: Gracz spoza „wielkiej czwórki” przejęli od największych sieci ponad 25 tysięcy klientów.

Choć w ujęciu ogólnym Polacy nieco rzadziej zmieniają operatorów niż rok temu, to wewnątrz tak zwanej "wielkiej czwórki" (Orange, Play, Plus, T-Mobile) doszło do drastycznych przetasowań. Wystarczyło zaledwie 12 miesięcy, by rynkowi liderzy zamienili się miejscami, a różnice w bilansach przenoszonych numerów sięgnęły dziesiątek tysięcy.

II kwartał pod znakiem hamowania, ale bilans półrocza wciąż imponuje

Skala migracji Polaków między sieciami pozostaje ogromna. Wynik z pierwszych sześciu miesięcy (740 507 numerów) budzi respekt, ale zestawienie go z danymi z 2025 roku wskazuje na wyraźną zmianę zachowań konsumentów. W analogicznym okresie ubiegłego roku Polacy zmieniali dostawcę aż 839 634 razy – oznacza to spadek o blisko 100 tysięcy transferów (o ok. 12 proc.).

Sam drugi kwartał 2026 roku dopisał do półrocznego bilansu 361 107 przeniesionych numerów (średnio ok. 120 tys. miesięcznie).

Orange miażdży konkurencję, Play traci impet

Jak zmieniała się liczba przenosin w ostatnich miesiącach?

W stosunku do I kwartału 2026 r. (379 400 przeniesień) w II kwartale ruch wyhamował o 18 293 numery (spadek o 4,8 proc.).

(379 400 przeniesień) w II kwartale ruch wyhamował o 18 293 numery (spadek o 4,8 proc.). W stosunku do II kwartału 2025 r. (394 944 przeniesienia) zrealizowano o 33 837 mniej transferów (spadek o 8,6 proc.).

Polacy rzadziej decydują się na spontaniczną zmianę operatora – częściej przedłużają dotychczasowe umowy, jeśli obecny dostawca zaoferuje im znośne warunki.

Rewolucja w wielkiej czwórce: Orange nokautuje, Play na minusie

Mniejsza liczba przenosin nie oznacza jednak spokoju na rynku. W II kwartale 2026 roku w relacjach między największymi graczeniami doszło do pełnego odwrócenia ról.

Orange deklasuje konkurentów: Jeszcze rok temu sieć zakończyła II kwartał z symbolicznym plusem (+650 numerów). Obecnie Orange jest niekwestionowanym liderem wzrostów, zyskując na czysto aż 19 834 numery. Twarde lądowanie Play: W II kwartale 2025 roku to fioletowy operator był na szczycie z wynikiem +10 737 numerów. Rok później zjechał mocno pod kreskę, notując bilans -8 784 numerów. W ciągu roku wynik tej sieci pogorszył się o ponad 19,5 tysiąca numerów. Plus ze stałym odpływem: Operator sieci Plus (Polkomtel) ponownie zanotował największą stratę na rynku – aż -35 677 numerów. To wynik bardzo zbliżony do ubiegłorocznego (-35 237), co wskazuje na utrwalony trend odpływu abonentów. T-Mobile blisko zera: Sieć ograniczyła strata netto z -2 632 numerów w ubiegłym roku do skromnego minusa -984 numerów obecnie.

Komentarz: Co stoi za przetasowaniami na rynku?

Wyniki opublikowane przez UKE pokazują, jak dynamicznie zmieniają się preferencje polskich konsumentów. Co może stać za tak wyraźną zmianą układu sił w ciągu zaledwie 12 miesięcy? Siła pakietów łączonych: Wysoki dodatni bilans Orange wpisuje się w rynkowy trend konwergencji. Klienci coraz częściej szukają kompleksowych rozwiązań – łącząc internet stacjonarny, światłowód i telewizję z usługami komórkowymi dla całej rodziny u jednego dostawcy.

Wysoki dodatni bilans wpisuje się w rynkowy trend konwergencji. Klienci coraz częściej szukają kompleksowych rozwiązań – łącząc internet stacjonarny, światłowód i telewizję z usługami komórkowymi dla całej rodziny u jednego dostawcy. Większa presja na liderów: Zmiana pozycji Play pokazuje, jak trudnym zadaniem jest utrzymanie dodatniego bilansu w momencie, gdy konkurencja mocno podbija stawkę. Przy nasyconym rynku obrona bazy abonentów wymaga ciągłego elastycznego dostosowywania oferty do zmieniających się potrzeb użytkowników.

Zmiana pozycji pokazuje, jak trudnym zadaniem jest utrzymanie dodatniego bilansu w momencie, gdy konkurencja mocno podbija stawkę. Przy nasyconym rynku obrona bazy abonentów wymaga ciągłego elastycznego dostosowywania oferty do zmieniających się potrzeb użytkowników. Wymagający klient abonamentowy: Utrzymujący się ujemny bilans Plusa sugeruje, że część użytkowników szuka alternatyw na rynku – czy to ze względu na poszukiwanie innych pakietów danych, czy zmianę warunków po zakończeniu wcześniejszych promocji.

Utrzymujący się ujemny bilans sugeruje, że część użytkowników szuka alternatyw na rynku – czy to ze względu na poszukiwanie innych pakietów danych, czy zmianę warunków po zakończeniu wcześniejszych promocji. Renesans sieci vMVNO: Łączny plus mniejszych operatorów to wyraźny sygnał, że Polacy przestają bać się mniej znanych marek. Szukamy umów bezterminowych, prostych aplikacji do zarządzania kontem i elastyczności, którą często łatwiej znaleźć poza największymi koncernami.

Zestawienie wyników wielkiej czwórki (II kwartał 2025 vs II kwartał 2026)

Operator Bilans II kw. 2025 r. Bilans II kw. 2026 r. Zmiana wyniku r/r Orange +650 +19 834 +19 184 T-Mobile –2 632 –984 +1 648 Play +10 737 –8 784 –19 521 Plus –35 237 –35 677 –440

Ważne Uwaga konsumencka: Raport UKE mierzy wyłącznie przepływ numerów przenoszonych między sieciami (tzw. MNP). Ujemny bilans Plusa czy Play nie oznacza automatycznie drastycznego spadku całkowitej liczby kart SIM – zestawienie nie obejmuje całkowicie nowych aktywacji, zakupów dodatkowych kart prepaid czy umów przedłużanych na dotychczasowym numerze.

Mniejsi operatorzy zgarniają ponad 25 tysięcy numerów

Jeśli zsumujemy bilanse Orange, Play, Plusa i T-Mobile z II kwartału 2026 roku, okazuje się, że giganci łącznie stracili 25 611 numerów.

Te numery nie rozpłynęły się w powietrzu – trafiły do mniejszych operatorów oraz sieci wirtualnych (MVNO), które wynajmują infrastrukturę od wielkiej czwórki. Przejrzyste zasady bez długich zobowiązań oraz bezkonkurencyjne ceny sprawiają, że mniejsze marki bez problemu utrzymują swój stały, wysoki udział w podziale rynku (rok temu w II kwartale przejęły 26,5 tys. numerów).

Mniejsi operatorzy pożerają tort wielkiej czwórki / Shutterstock

Jak wykorzystać wojnę operatorów na własną korzyść? Wnioski dla konsumenta

Spowolnienie rynku sprawia, że dostawcy usług telekomunikacyjnych walczą o każdego klienta. Daje to abonentom mocną pozycję negocjacyjną.

Wniosek o przeniesienie jako as w rękawie: Złożenie dokumentów o zmianę sieci bardzo często skłania dotychczasowego operatora do kontaktu przez Dział Utrzymania Klienta. Wtedy zazwyczaj pojawiają się oferty "spod lady", znacznie tańsze od oficjalnego cennika.

Złożenie dokumentów o zmianę sieci bardzo często skłania dotychczasowego operatora do kontaktu przez Dział Utrzymania Klienta. Wtedy zazwyczaj pojawiają się oferty "spod lady", znacznie tańsze od oficjalnego cennika. Bezpłatna procedura: Przeniesienie numeru jest bezpłatne – ani dotychczasowy, ani nowy operator nie może pobrać za ten proces opłaty. Koszt pojawia się tylko wtedy, gdy zerwiesz umowę przed czasem jej trwania (wtedy płacisz proporcjonalny zwrot udzielonych ulg).

Przeniesienie numeru jest bezpłatne – ani dotychczasowy, ani nowy operator nie może pobrać za ten proces opłaty. Koszt pojawia się tylko wtedy, gdy zerwiesz umowę przed czasem jej trwania (wtedy płacisz proporcjonalny zwrot udzielonych ulg). Dodatkowy miesiąc po wygaśnięciu umowy: Przepisy ustawy Prawo komunikacji elektronicznej z 12 lipca 2024 r. gwarantują prawo do przeniesienia numeru do 30 dni od daty wygaśnięcia umowy, o ile abonent wcześniej świadomie nie zrzekł się tego prawa.

Wnioski dla konsumenta: Jak wykorzystać te dane na własną korzyść?

Na co zwrócić uwagę przed zmianą operatora?

Rzeczywisty zasięg w Twojej lokalizacji: Mapy zasięgu mają charakter poglądowy. Przed podpisywaniem umowy na 2 lata warto przetestować kartę prepaid danego operatora w domu i w pracy. Cena po zakończeniu promocji: Sprawdź w regulaminie, ile zapłacisz po 3, 6 czy 12 miesiącach oraz jakie zgody (e-faktura, marketing) są wymagane do utrzymania rabatu. VoLTE, Wi-Fi Calling i eSIM: Upewnij się, że Twój telefon współpracuje z siecią nowego operatora pod kątem nowoczesnych usług głosowych i wirtualnych kart SIM.

Najczęściej zadawane pytania

Ile numerów komórkowych przeniesiono w drugim kwartale 2026 roku? Od kwietnia do czerwca 2026 roku pomiędzy sieciami komórkowymi przeniesiono dokładnie 361 107 numerów. Który operator zyskał najwięcej numerów? Najlepszy bilans wśród czterech największych operatorów osiągnął Orange, zyskując netto 19 834 numery. Który operator stracił najwięcej numerów? Największy ujemny bilans zanotował Plus. Z sieci odeszło netto 35 677 numerów. Czy ujemny bilans oznacza, że operator stracił tyle samo klientów? Raport obejmuje wyłącznie numery przenoszone pomiędzy sieciami. Nie pokazuje wszystkich aktywacji, wyłączeń kart, przedłużeń umów ani całkowitej liczby klientów. Czy za przeniesienie numeru trzeba zapłacić? Samo przeniesienie numeru jest bezpłatne. Koszty mogą jednak powstać w związku z przedterminowym rozwiązaniem dotychczasowej umowy. Jak długo można przenieść numer po zakończeniu umowy? Prawo do przeniesienia numeru jest zachowane jeszcze przez miesiąc od dnia zakończenia umowy, chyba że abonent zrzekł się tego prawa.

Źródła: Urząd Komunikacji Elektronicznej, „Statystyki przenoszenia numerów w II kwartale 2026 roku”, 8 lipca 2026 r.; UKE, „Statystyki przenoszenia numerów w I kwartale 2026 roku”; UKE, „Statystyki przenoszenia numerów w II kwartale 2025 roku”; ustawa z 12 lipca 2024 r. – Prawo komunikacji elektronicznej.