Dziennik Gazeta Prawana logo

Twój internet znika w mgnieniu oka? Operatorzy wycofali popularną funkcję. Te aplikacje przepalają GB

Dominik Kulig
Dominik KuligDziennikarz i redaktor specjalizujący się w tematyce społecznej, gospodarczej oraz nowych technologii.
dzisiaj, 11:19
[aktualizacja 5 minut temu]
Ten tekst przeczytasz w 3 minuty
Twój internet znika w mgnieniu oka? Operatorzy wycofali popularną funkcję. Te aplikacje przepalają GB
Twój internet znika w mgnieniu oka? Operatorzy wycofali popularną funkcję. Te aplikacje przepalają GB/Shutterstock
Otwierasz Instagrama, oglądasz kilka rolek na TikToku i nagle otrzymujesz SMS o wyczerpaniu pakietu danych? To nie błąd systemu. Z telefonów Polaków po cichu zniknęła funkcja, z której korzystaliśmy przez lata. Operatorzy telekomunikacyjni oficjalnie wyłączyli tzw. zero-rating – usługi pozwalające na darmowy transfer w popularnych aplikacjach. Teraz każde odtworzone wideo na YouTube, piosenka na Spotify czy rozmowa na Messengerze bezlitośnie uszczuplają Twój miesięczny pakiet gigabajtów.

Koniec taryfy ulgowej dla społecznościówek. Co dokładnie się zmieniło?

Przez lata byliśmy przyzwyczajeni do komfortowej sytuacji: kupowaliśmy pakiet 20 GB, ale media społecznościowe czy wideo „nie kosztowały” nas ani jednego megabajta. Korzystaliśmy z nich bez limitu w ramach tzw. zero-ratingu.

To już przeszłość. W sprawozdaniu opublikowanym pod koniec czerwca 2026 r. Prezes UKE potwierdził jednoznacznie: żaden operator komórkowy w Polsce nie oferuje już usług w tym modelu.

Symbolicznym domknięciem procesu było wyłączenie przez Orange popularnych pakietów Social Pass, Music Pass i Video Pass (co nastąpiło 21 maja 2026 r.).

Jakie aplikacje zużywają teraz Twój pakiet danych?

Wszystkie. Bez żadnych wyjątków. Każda sekunda spędzona w poniższych usługach pobiera dane z Twojego konta:

  • Social media i komunikatory: Facebook, Instagram, TikTok, Messenger, WhatsApp, Snapchat, Pinterest, Telegram, Viber.
  • Muzyka i podcasty: Spotify, Tidal, Apple Music, Deezer, Amazon Music, Open FM.
  • Wideo i streaming: YouTube, Netflix, HBO Max, Canal+, Player, TVP VOD, WP Pilot.

Ważne

Warto pamiętać: same aplikacje nie stały się płatne. Korzystanie z nich jest darmowe, ale transfer danych potrzebny do ich działania jest obecnie rozliczany dokładnie tak samo jak przeglądanie zwykłych stron WWW.

Dlaczego gigabajty uciekają tak szybko? Statystyka szokuje

Największym „zjadaczem” danych w telefonie nie są wiadomości tekstowe czy przeglądanie portali informacyjnych, lecz pionowe materiały wideo (Rolki, Shorts, TikTok) oraz streaming w wysokiej jakości.

Zużycie danych w praktyce:
--------------------------------------------------
1 godzina filmu w HD -> ok. 3 GB
1 godzina filmu w 4K/UHD -> ok. 7 GB
1 godzina rolek (Instagram) -> ok. 1,5–2.5 GB
--------------------------------------------------

Wystarczą dwie godziny oglądania materiałów wideo w wysokiej jakości poza zasięgiem Wi-Fi, aby z małego pakietu 20 GB zniknęło ponad 6 GB danych. Co więcej, większość aplikacji ma domyślnie włączone automatyczne odtwarzanie filmów podczas scrollowania – dane uciekają więc nawet wtedy, gdy po prostu przeglądasz internet.

Dlaczego unijny urząd zlikwidował „darmowy internet”?

Decyzja nie wynika z widzimisię operatorów, lecz z surowych regulacji Unii Europejskiej dotyczących tzw. neutralności sieci.

Zgodnie z prawem unijnym, dostawcy internetu muszą traktować cały ruch sieciowy jednakowo. Promowanie konkretnych aplikacji (np. wyłączenie z rozliczania Facebooka czy YouTube'a przy jednoczesnym pobieraniu GB za korzystanie z mniejszych, konkurencyjnych platform) zostało uznane za ograniczanie wolnej konkurencji.

UKE wymusił na dostawcach dostosowanie się do tych wytycznych. Operatorzy nie mogą już decydować, które aplikacje są „darmowe”, a które płatne.

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Czy muszę płacić dodatkowo za samą aplikację Facebook lub YouTube?

Aplikacje działają tak jak dotychczas. Jedyne, co się zmieniło, to fakt, że generowany przez nie ruch pomniejsza Twój miesięczny pakiet gigabajtów.

Czy to prawda, że promocje z dużymi pakietami GB też znikną?

Regulacje zabraniają faworyzowania wybranych aplikacji, ale operatorzy nadal mogą oferować paczki danych o wielkości 100 GB, 500 GB, a nawet oferty bez limitu danych. Taki pakiet obejmuje po prostu cały ruch w telefonie.

Gdzie sprawdzę, która aplikacja zużyła najwięcej internetu?

W ustawieniach telefonu. Na Androidzie znajdziesz to w sekcji Zużycie danych, a na telefonach iPhone w zakładce Sieć komórkowa.

Czy Facebook i Instagram i inne zostały zablokowane przez operatorów?

Nie. Z aplikacji można korzystać tak jak dotychczas. Zmiana polega wyłącznie na tym, że transmisja danych pomniejsza pakiet internetowy użytkownika.

Źródła: Sprawozdanie Prezesa UKE w zakresie otwartego internetu z 29 czerwca 2026 r.; Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2015/2120 dotyczące dostępu do otwartego internetu; Komunikaty Orange Polska.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło dziennik.pl
Tematy: aplikacjesmartfonyukezero rating
Powiązane
Koniec z nieskończonym scrollowaniem? UE uderza w kluczową funkcję Instagrama i Facebooka
Koniec z nieskończonym scrollowaniem? UE uderza w kluczową funkcję Instagrama i Facebooka
WhatsApp zyskał 4 nowe funkcje, a ta zmiana wywraca komunikator do góry nogami
Meta idzie na całość. WhatsApp zyskał 4 nowe funkcje, a ta zmiana wywraca komunikator do góry nogami
Znamy listę iPhonów z iOS 27. Apple szykuje wielki zawód dla miliona Polaków!
Znamy listę iPhonów z iOS 27. Apple szykuje wielki zawód dla miliona Polaków!
Jak odzyskać pieniądze z wygasłej karty? Wniosek, zasady i termin 6 miesięcy
Wygasł Ci numer na kartę? Mało kto wie, że operator musi oddać pieniądze [WZÓR WNIOSKU]
Gdzie najlepiej oddać stary telefon? Porównanie odkupu w Orange, T-Mobile i Plus
Stary telefon, nowe zasady. Operatorzy walczą o Twój sprzęt, ale haczyk tkwi w rozliczeniu
Operator zacznie wyłączać sieć. Niektóre telefony i routery mogą przestać działać
Operator zacznie wyłączać sieć. Niektóre telefony i routery mogą przestać działać
Dominik Kulig
Dominik Kulig

Dziennikarz i redaktor specjalizujący się w tematach z pogranicza gospodarki, społeczeństwa i technologii. Publikuje w serwisach Grupy INFOR, m.in. na INFOR.pl, Dziennik.pl, Forsal.pl i GazetaPrawna.pl. Zajmuje się przede wszystkim praktycznym wyjaśnianiem zmian ważnych dla czytelników: od rynku pracy, podatków i świadczeń, przez regulacje dotyczące sztucznej inteligencji, po cyberbezpieczeństwo, energetykę i technologie konsumenckie.

Zobacz wszystkie artykuły tego autoraTwój internet znika w mgnieniu oka? Operatorzy wycofali popularną funkcję. Te aplikacje przepalają GB »
Zobacz
|
98 proc. dorosłych Polaków nie robi 100 proc. Już 6. pytanie okazuje się pułapką. Trudny test z wiedzy o Polsce
98 proc. dorosłych Polaków nie robi 100 proc. Już 6. pytanie okazuje się pułapką. Trudny test z wiedzy o Polsce
Morawiecki Kaczyński
"PiS już się rozpadł". Polityk wskazał nowego lidera prawicy
Tankowanie paliwa do samochodu na stacji Orlen
Po poniedziałku kierowcy obudzą się w nowej rzeczywistości. Od 28 lipca tyle zapłacisz za benzynę 95, LPG i diesla. Oto najnowsze zestawienie
Ryszard Terlecki
Ryszard Terlecki usunięty z PiS. Tak napisał o prezesie Jarosławie Kaczyńskim
Nowa Toyota Corolla
Znika wielki problem aut spalinowych. Toyota: Oto silnik idealny
Nowy, oliwkowozielony elektryczny SUV Suzuki e-Vitara z czarnym dachem, ujęcie z przodu pod kątem, zaparkowany na drodze pod zachmurzonym niebem
Nowe Suzuki wjeżdża do Polski. Ma 184 KM, 10 lat gwarancji i kosztuje znacznie mniej niż rywale
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj