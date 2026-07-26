Koniec taryfy ulgowej dla społecznościówek. Co dokładnie się zmieniło?

Przez lata byliśmy przyzwyczajeni do komfortowej sytuacji: kupowaliśmy pakiet 20 GB, ale media społecznościowe czy wideo „nie kosztowały” nas ani jednego megabajta. Korzystaliśmy z nich bez limitu w ramach tzw. zero-ratingu.

To już przeszłość. W sprawozdaniu opublikowanym pod koniec czerwca 2026 r. Prezes UKE potwierdził jednoznacznie: żaden operator komórkowy w Polsce nie oferuje już usług w tym modelu.

Symbolicznym domknięciem procesu było wyłączenie przez Orange popularnych pakietów Social Pass, Music Pass i Video Pass (co nastąpiło 21 maja 2026 r.).

Jakie aplikacje zużywają teraz Twój pakiet danych?

Wszystkie. Bez żadnych wyjątków. Każda sekunda spędzona w poniższych usługach pobiera dane z Twojego konta:

Social media i komunikatory: Facebook, Instagram, TikTok, Messenger, WhatsApp, Snapchat, Pinterest, Telegram, Viber.

Facebook, Instagram, TikTok, Messenger, WhatsApp, Snapchat, Pinterest, Telegram, Viber. Muzyka i podcasty: Spotify, Tidal, Apple Music, Deezer, Amazon Music, Open FM.

Spotify, Tidal, Apple Music, Deezer, Amazon Music, Open FM. Wideo i streaming: YouTube, Netflix, HBO Max, Canal+, Player, TVP VOD, WP Pilot.

Ważne Warto pamiętać: same aplikacje nie stały się płatne. Korzystanie z nich jest darmowe, ale transfer danych potrzebny do ich działania jest obecnie rozliczany dokładnie tak samo jak przeglądanie zwykłych stron WWW.

Dlaczego gigabajty uciekają tak szybko? Statystyka szokuje

Największym „zjadaczem” danych w telefonie nie są wiadomości tekstowe czy przeglądanie portali informacyjnych, lecz pionowe materiały wideo (Rolki, Shorts, TikTok) oraz streaming w wysokiej jakości.

Zużycie danych w praktyce:

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1 godzina filmu w HD - > ok. 3 GB

1 godzina filmu w 4K/UHD - > ok. 7 GB

1 godzina rolek (Instagram) - > ok. 1,5–2.5 GB

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Wystarczą dwie godziny oglądania materiałów wideo w wysokiej jakości poza zasięgiem Wi-Fi, aby z małego pakietu 20 GB zniknęło ponad 6 GB danych. Co więcej, większość aplikacji ma domyślnie włączone automatyczne odtwarzanie filmów podczas scrollowania – dane uciekają więc nawet wtedy, gdy po prostu przeglądasz internet.

Dlaczego unijny urząd zlikwidował „darmowy internet”?

Decyzja nie wynika z widzimisię operatorów, lecz z surowych regulacji Unii Europejskiej dotyczących tzw. neutralności sieci.

Zgodnie z prawem unijnym, dostawcy internetu muszą traktować cały ruch sieciowy jednakowo. Promowanie konkretnych aplikacji (np. wyłączenie z rozliczania Facebooka czy YouTube'a przy jednoczesnym pobieraniu GB za korzystanie z mniejszych, konkurencyjnych platform) zostało uznane za ograniczanie wolnej konkurencji.

UKE wymusił na dostawcach dostosowanie się do tych wytycznych. Operatorzy nie mogą już decydować, które aplikacje są „darmowe”, a które płatne.

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Czy muszę płacić dodatkowo za samą aplikację Facebook lub YouTube? Aplikacje działają tak jak dotychczas. Jedyne, co się zmieniło, to fakt, że generowany przez nie ruch pomniejsza Twój miesięczny pakiet gigabajtów. Czy to prawda, że promocje z dużymi pakietami GB też znikną? Regulacje zabraniają faworyzowania wybranych aplikacji, ale operatorzy nadal mogą oferować paczki danych o wielkości 100 GB, 500 GB, a nawet oferty bez limitu danych. Taki pakiet obejmuje po prostu cały ruch w telefonie. Gdzie sprawdzę, która aplikacja zużyła najwięcej internetu? W ustawieniach telefonu. Na Androidzie znajdziesz to w sekcji Zużycie danych, a na telefonach iPhone w zakładce Sieć komórkowa. Czy Facebook i Instagram i inne zostały zablokowane przez operatorów? Nie. Z aplikacji można korzystać tak jak dotychczas. Zmiana polega wyłącznie na tym, że transmisja danych pomniejsza pakiet internetowy użytkownika.

Źródła: Sprawozdanie Prezesa UKE w zakresie otwartego internetu z 29 czerwca 2026 r.; Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2015/2120 dotyczące dostępu do otwartego internetu; Komunikaty Orange Polska.