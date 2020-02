Telefony Honora, czyli marki Huaweia, cieszyły się w Polsce sporym powodzeniem ze względu na korzystny stosunek jakości do ceny. Niestety embargo na usługi Googla spowodowało, że Honor, w przeciwieństwie do Huaweia, nie będzie na razie sprzedawać nowych modeli smartfonów. Zamiast tego wprowadza smartwatch, a w niedalekiej przyszłości laptopy.

Już dziś na naszym rynku debiutuje Honor MagicWatch 2. Jak pisze producent, najważniejsze wyróżniki to „wytrzymała bateria, która dzięki procesorowi Kirin A1 pracuje nawet 14 dni bez konieczności ładowania, inteligentne i przemyślane technologie monitorowania kondycji i zdrowia użytkowników oraz spersonalizowane tarcze zegarka”. Nowością w porównaniu do pierwszej wersji zegarka jest możliwość wykonywania nim połączeń telefonicznych.

Honor MagicWatch 2 dostępny jest w dwóch modelach (42mm oraz 46mm), oba w rekomendowanej cenie 799 zł.

Od zeszłego czwartku mam możliwość testowania większej wersji Honora MagicWatch2.

Po pierwsze producent kładzie największy nacisk na wytrzymałą baterię, obiecując nawet 14 dni pracy bez potrzeby jej ładowania. To dość śmiałe zapowiedzi, ale wygląda na to, że możliwe do spełnienia, oczywiście pod pewnymi warunkami. Gdy zakładałem zegarek na rękę, miał 51 proc. baterii. Dziś (po 6 dniach) zostało mi jeszcze 23 proc. Dwukrotnie włączałem w tym czasie ćwiczenia (marsz w terenie – w sumie ponad 4 km i około godziny monitorowania wysiłku). Z pewnością gdybym mocniej wykorzystywał jego możliwości, ubytek energii byłby większy, ale i tak jest doskonale. Na co dzień używam Samsunga Galaxy Watch Active i muszę go ładować co drugi dzień, co bywa dość uciążliwe, zwłaszcza na wyjazdach.

Po drugie Honor chwali się możliwością wykonywania i odbierania zegarkiem połączeń w odległości do 150 m od telefonu. To bardzo wygodne rozwiązanie a jakość rozmów jest doskonała, ja słyszałem idealnie swoich rozmówców, tak samo jak oni mnie.

Jeśli Honor MagicWatch 2 jest połączony z telefonem, przeczytamy na nim powiadomienia z wiadomości SMS, e-maila, kalendarza, a cała zawartość jest wyświetlana na ekranie. Zegarek obsługuje również liczne wbudowane do niego aplikacje, m.in. „Pogoda”, „Alarm”, „Minutnik”, „Znajdź mój telefon”. Pamięci wbudowanej mamy 4 GB, z czego 2 GB można wykorzystać do przechowywania muzyki (około 500 utworów).

W zegarku znajdziemy 15 trybów fitness, 13 kursów biegania, monitorowanie snu, tętna i poziomu stresu. Wielkim plusem zegarka jest duży i czytelnym wyświetlacz AMOLED, dzięki któremu odczyt wskazań zegarka jest komfortowy i bezproblemowy, nawet podczas słonecznej pogody.

Niemal tydzień z urządzeniem Honora pokazuje, że jest to bardzo udany smartwatch. Z ostatecznym werdyktem poczekamy jeszcze kilka tygodni, podczas których sprawdzimy, jak Honor MagicWatch 2 radzi sobie na dłuższym dystansie.