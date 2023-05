Reklama

O tym, że nie ma sensu kupować pociechom smartfonów z wyższej półki – już pisałem w tym tekście. Na to przyjdzie jeszcze czas, teraz nie będą w stanie wykorzystać ich potencjału. Nie ma też jednak co karać ich najtańszymi propozycjami na rynku. Więc jeśli chcemy, by dziecko miało z niego jakąś przyjemność, musimy przygotować się na wydatek w granicach 1000 – 1500 złotych. Którymi urządzeniami warto się zainteresować?

Redmi Note 12

Zacznijmy od nowego urządzenia. Redmi Note 12 zadebiutował w Polsce pod koniec marca. Warto się nim zainteresować z kilku powodów. Po pierwsze – ma dość atrakcyjną cenę – 799 zł za wersję 4/64 i 949 zł za wersję 4/128. Moim zdaniem warto dołożyć i kupić tą drugą – młodzi ludzie mają niebywałą zdolność do szybkiego zapychania pamięci tysiącami zdjęć, filmów czy gier. Po drugie – za jego pracę odpowiada procesor Snapdragon 685, który sprawdza się nie tylko przy zwykłym zastosowaniu, ale daje radę również w grach. Możemy oczywiście mówić dzieciom, że smartfon do tego nie służy, ale one i tak zrobią swoje. Dla ich potrzeb ten procesor będzie w sam raz. Po trzecie – urządzenie ma ładny wyświetlacz AMOLED. Więc będzie się z niego korzystało komfortowo i przyjemnie. I po czwarte – bateria 5000 mAh nie powinna się szybko wyładować, co również jest bardzo ważne. Zdjęcia też będą OK. Minusy? Stosunkowo duży rozmiar (ekran ma przekątną 6,67 cala). Ale to niestety norma, małych smartfonów już prawie nie ma.

motorola edge 30 neo

Ten smartfon ma sporo zalet, ale ta moim zdaniem będzie jedną z najważniejszych. Jest mały. A o to jest teraz bardzo trudno. Przekątna ekranu to 6,28 cala. I właśnie z tego powodu warto rozważyć jego zakup, choć w tym zestawieniu to telefon najdroższy – kosztuje teraz 1599 zł. Powinien jednak spełnić w zasadzie wszystkie oczekiwania najmłodszych użytkowników, więc może warto się nad nim zastanowić? Edge 30 neo ma ekran OLED, robi naprawdę ładne zdjęcia, pracuje bardzo sprawnie, bo odpowiada za to Snapdragon 695. Bateria nie jest może największa (4020 mAh), ale i tak starcza na długo, w dodatku naładujemy ją bardzo szybko 68W ładowarką. A to dla dzieciaka będzie ważne.

motorola moto g82

Kolejny smartfon tego producenta. I kolejny, który śmiało można polecić. Kosztuje 1199 zł, jest więc od 30 neo sporo tańszy. Co jednak nie oznacza, że sporo gorszy. Ma identyczny procesor Snapdragon 695, więc działanie również jest zbliżone. Do tego ma większą baterię (5000 mAh), oraz podobny zestaw obiektywów. Tyle, że jest większy, przekątna ekranu AMOLED to 6,6 cala. Nie ma również ładowania indukcyjnego (nie sądzę by najmłodsi użytkownicy zwracali na to jakąkolwiek uwagę), a samo ładowanie jest wolniejsze. Ale jeśli to nie jest dla nas, czy raczej dla dziecka, problemem – można ten model polecić.

Realme GT Master Edition

Telefon dostaniemy za około 1100 – 1300 zł. Nie jest najnowszy – na rynek trafił w drugiej połowie 2021 r. Ale mimo upływu czasu jego parametry prezentują się bardzo dobrze. A że cena zdążyłą przy okazji sporo spaść, jego atrakcyjność wzrosła. Jedynym problemem może być dostępność, bo jest go w sklepach coraz mniej. Ale jeśli go upolujemy – mamy gwarancję zadowolenia naszej pociechy. Smartfon ma bardzo dobry procesor Snapdragon 778G, ładny ekran Super AMOLED o przekątnej 6,43 cala, sensowny zestaw aparatów i baterię 4300 mAh którą szybko naładujemy 65W ładowarką.

OPPO Reno 5

To ostatni polecany przez nas smartfon. Trafił na rynek w pierwszym kwartale 2021 roku. Ale wciąż jest dostępny i zdecydowanie warto na niego zapolować, bo kosztuje teraz około 1300 złotych. A jeśli chcemy, by nasze dziecko zainteresowało się fotografią, na początek mobilną, to będzie to chyba najlepszy w tym zestawieniu wybór. Bo urządzenie robi naprawdę bardzo ładne zdjęcia. Cała reszta również jest sensowna, bo wyświetlacz to ładny AMOLED o przekątnej 6,4 cala, procesor to Snapdragon 765G. A bateria o pojemności 4300 mAh ładuje się bardzo szybko z mocą 65W.