Belkin to uznany producent akcesoriów do urządzeń Apple czy Samsung. Jego nowa ładowarka nie jest duża, to w zasadzie kostka z przyczepioną wtyczką. Łatwo więc wrzucić ją do plecaka czy do walizki kabinowej. Urządzenie ma dwa porty USB-C o łącznej mocy 45W - w przypadku ładowania dwóch urządzeń na raz dostajemy 25W i 20W mocy.

Komponenty ładowarki wykonano z użyciem azotku galu, co - według najnowszych trendów - ma sprawić, że podzespoły się mniej grzeją, co z kolei powoduje, że mogą być bliżej siebie i generować większą moc.

Urządzenie dba o poprawne ładowanie tak, by nie przegrzać naszych urządzeń. Do tego Belkin daje gwarancję na to, że nasze sprzęty nie spalą się podczas "karmienia" - gwarancja obejmuje urządzenia do wartości 2500 dolarów.

Ładowarka jest kompatybilna z systemem PDC 3.0, jest więc idealnym źródłem ładowania najnowszych telefonów Samsung czy Apple. Nie działa jednak z szybkim ładowaniem Huawei czy innych chińskich producentów.

Jak się sprawdza?

Jak Belkin BoostCharge sprawdza się w akcji? Producent zaleca ładowanie laptopa tylko, jeśli jeden port jest w użyciu. Mi udało się ładować mojego MacBooka Air z M1 i iPhone 14 Pro Max jednocześnie. Oczywiście nie ma wtedy mowy o szybkim "karmieniu". Sam MacBook potrzebował 4 godzin, by mieć pełną baterię (od 20 proc do 100 proc.). Oczywiście po odłączeniu telefonu ładował się szybciej niż na oryginalnej "karmicielce" Apple, niemniej jednak da się - wbrew zaleceniom producenta - ładować jednocześnie smartfon i laptop. Co jest wygodne w nocy, podczas podróży czy w biurze.

Podsumowanie

Podsumowując - Belkin BoostCharge 45W to bardzo dobra, chłodna ładowarka do dwóch urządzeń. Działa dobrze, nie grzeje się, dba o nasze urządzenia (mamy też gwarancję w przypadku ich uszkodzeń). Dla kogoś kto chce ładować telefon ze słuchawkami i zegarkiem to świetne urządzenie. Jeśli jednak macie laptopa, to karmienie go razem z telefone to pewien rodzaj "życia na krawędzi". W takim przypadku polecałbym jej mocniejszy -65W - model.