Motorola jest jednym z liderów na rynku składanych smartfonów. Firma ma na swoim koncie kilka bardzo udanych urządzeń, w tym zeszłoroczny model razr 2022. Jedną z jego największych zalet był sporej wielkości ekran zewnętrzny o przekątnej 2.7 cala, na którym można było np. sprawdzić pocztę, media społecznościowe, odpisać na SMS, czy nawet zobaczyć film na YouTube.

Oto razr 40 Ultra

W zaprezentowanym dziś modelu razr 40 ultra firma poszła jeszcze dalej. Wyświetlacz ma przekątną 3.6 cala i zajmuje niemal cały bok złożonego urządzenia, „oblewając” dwa obiektywy kamer. Jest on doskonałej jakości, to OLED z odświeżaniem sięgającym 144 Hz i jasnością maksymalną 1100 nitów. Ma on pełną funkcjonalność, łącznie z używaniem nawigacji, portfela Google a nawet z grami.

Ekran wewnętrzny to AMOLED o przekątnej 6.9 cala, rozdzielczości FHD+, 431 PPI i proporcjach 22:9. Jego odświeżanie może wynosić aż 165 Hz a jasność maksymalna to 1400 nitów.

Dokładne wymiary wynoszą 73.95 x 170.83 x 6.99 mm, a po złożeniu 73.95 x 88.42 x 15.1 mm. Waga urządzenia wynosi 188.5 g. Smartfon spełnia normę IP 52, czyli jest odporny na deszcz i zachlapania. Zastosowany procesor to Snapdragon 8+ Gen 1 z 8 bądź 12 GB RAM i 256 bądź 512 GB pamięci UFS 3.1.

Aparaty razr 40 ultra

Zestaw kamer to 12MP obiektyw główny z bardzo jasną przysłoną f/1.5 i z optyczną stabilizacją obrazu oraz 13MP szeroki kąt (f/2.2, 1.12μm). Kamera do selfie ma 32 MP.

Bateria nieco urosła w porównaniu do zeszłorocznego modelu – ma teraz 3640 mAh pojemności. Można ją ładować z mocą 33W, na pokładzie jest również ładowanie bezprzewodowe.

Motorola chwali się, że razr 40 ultra po złożeniu jest najcieńszym urządzeniem na rynku. Dzięki zawiasom można rozkładać smartfon pod dowolnym kątem. Nie zabrakło oczywiście głośników stereo z Dolby Atmos. Telefon startuje z Androidem 13.

Do 14 czerwca trwa przedsprzedaż. Wszyscy którzy zamówią urządzenie w tym terminie mogą wziąć udział w programie Trade in. Trade up. Pozwala on na oddanie starego smartfon do recyklingu - Motorola wyceni urządzenie i wypłaci jego wartość wraz z gwarantowany tysiącem zł.



Oto razr 40

Drugim, pokazanym dziś składanym smartfonem jest razr 40. To nieco mniej nowoczesna konstrukcja, z mniejszym niż w modelu ultra, ekranem zewnętrznym. Napędza ją Snapdragon 7 Gen1, bateria ma 4200 mAh. Ale niewątpliwą zaletą razr 40 będzie cena, która wyniesie 3999 zł. Smartfon wejdzie do sprzedaży nieco później, najprawdopodobniej na początku lipca.