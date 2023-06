Wg. informacji opublikowanych na Twitterze przez Dana Ivesa, analityka branży technologicznej, ceny najnowszych iPhonów w USA będą wyższe nawet o 200 dol. To dość duże zaskoczenie, bo seria 14 utrzymała na rynku amerykańskim ceny serii 13.

Oczywiście na całym świecie, w tym w Polsce, iPhony rok do roku są droższe, co spowodowane jest podatkami i rosnącymi kosztami transportu. Więc jeśli ktoś narzekał na ceny serii 14, będzie miał jeszcze większe powody do narzekania przy 15-kach.

W Stanach modele 15 Pro Max i 15 Pro mają być droższe o 200 i 100 dol. Wpływ na to mają lepsze podzespoły – m.in. lepsza optyka i nowy procesor A17 Bionic. To oznacza, że ten pierwszy model będzie kosztował około 1300 dol., a drugi 1200 dol.

Jak będzie to wyglądać w innych krajach? Jakąś perspektywę pokazuje ubiegłoroczne zestawienie cen iPhona 14 Pro Max 128 GB. W stanach smartfon kosztował 1099 dol. W Polsce – 1530,77 dol. co dawało nam 31 pozycję na liście. Najdrożej było w Brazylii i Turcji, gdzie trzeba było zapłacić odpowiednio 2000,42 i 2413,87 dol. Różnice są więc kolosalne. A na tańsze iPhony mogli liczyć mieszkańcy większości krajów Europy, m.in. Szwajcarii, Wielkiej Brytanii, Niemiec czy Francji.

Ceny wszystkich modeli serii 15 w USA mają się kształtować następująco:

iPhone 15 – 799 dol.

iPhone 15 Plus – 899 dol.

iPhone 15 Pro – 1199 dol.

iPhone 15 Pro Max – 1299 dol.

Zdaniem Ivesa dzięki temu wzrośnie giełdowa wycena Apple – z 2,85 bilionów dol. do 3,5 – 4 bilionów dol. w ciągu najbliższych 18 do 24 miesięcy. Analityk bardzo obrazowo określił podejście firmy do biznesu. Jego zdaniem „Apple gra w szachy, inni grają w warcaby”.

Jak wyglądały ceny iPhonów 14 w Polsce w momencie premiery?

iPhone 14 128 GB – 5199 zł,

iPhone 14 256 GB – 5899 zł,

iPhone 14 512 GB – 7199 zł,

iPhone 14 Plus 128 GB – 5899 zł,

iPhone 14 Plus 256 GB – 6599 zł,

iPhone 14 Plus 512 GB – 7899 zł,

iPhone 14 Pro 128 GB – 6499 zł,

iPhone 14 Pro 256 GB – 7199 zł,

iPhone 14 Pro 512 GB – 8499 zł,

iPhone 14 Pro 1 TB – 9799 zł,

iPhone 14 Pro Max 128 GB – 7199 zł,

iPhone 14 Pro Max 256 GB – 7899 zł,

iPhone 14 Pro Max 512 GB – 9199 zł,

iPhone 14 Pro Max 1 TB –10499 zł.

źródło