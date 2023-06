Smartfony można kupić od dziś w sklepach z elektroniką i u operatorów: Play i T-Mobile. Ich regularna cena to 2399 zł i 1999 zł. Ale w promocji na start trwającej do 2 lipca została ona obniżona o 200 zł.

Najbardziej interesująco wygląda model 11 Pro+ 5G. To za sprawą obiektywu głównego, który ma rozdzielczość 200 MP, a firma chwali się, że dzięki autorskiej technologii można w nim liczyć na 4 oraz 2-krotny bezstratny zoom. Jak to możliwe? W materiałach prasowych możemy przeczytać, że:

Telefon przełącza czujnik pomiędzy różnymi trybami w celu uzyskania tej samej liczby rzeczywistych pikseli w różnych segmentach ogniskowych. Dzięki technologii Tetra2pixel najnowszy smartfon realme uwalnia pełen potencjał matrycy 200 MP. W zależności od warunków oświetleniowych inteligentne dzielenie pikseli zapewnia najodpowiedniejszy ich rozmiar: 0,56 μm dla 200 MP; 1,12 μm dla 50 MP; 2,24 μm dla 12,5 MP. W efekcie zdjęcia są wyraźne i wysokiej jakości.

Oba modele mamy już w redakcji, a modelem 11 Pro+ wykonałem kilkadziesiąt zdjęć. Jak na razie trudno mi jednak jednoznacznie stwierdzić, czy marketingowe zapewnienia mają jakieś większe przełożenie na jakość fotografii. Porównując zdjęcia wykonane w trybie 4x do konkurencyjnego Redmi Note 12 Pro+ dysponującego identyczną matrycą można zauważyć, że jesteśmy w stanie nieco bardziej je „przybliżyć” po zrobieniu. Ilość szczegółów w obu jest dość podobna, czyli średnia.

Za to na pewno oprogramowanie bardzo mocno ingeruje w kolorystykę, podkręcając saturację i wzmacniając barwy. To sprawia, że wydają się one dość mocno nienaturalne. Ale w ogólnym rozrachunku są raczej adekwatne do ceny urządzenia.

Mocną stroną telefonu jest jego wykonanie, zwłaszcza oryginalny tył z przyjemnej w dotyku i nie zbierającej odcisków palców sztucznej skóry. Modele z tej serii są dostępne w dwóch kolorach: beżowym i czarnym. Pierwszy z nich to efekt współpracy realme Design Studio z Matteo Menotto – byłym projektantem wzorów i faktur marki GUCCI.

Ładnie prezentuje się również ekran AMOLED efektownie zakrzywiony na boki. Nieźle wypada działanie, a jak na razie najpoważniejszy zarzut to cała masa preinstalowanych na start gier i różnych aplikacji.

realme 11 Pro 5G wyposażono w aparat główny z matrycą 100 MP i OIS.

Oba urządzenia są napędzane procesorem MediaTek Dimensity 7050 5G i mają baterie 5000 mAh. Droższy ma ładowanie 100W (26 min od 0 do 100 proc.), tańszy – 67W, takie ładowarki znajdziemy w pudełkach. Od początku mamy Androida 13.

Firma zapowiedziała też, że 23 czerwca wprowadzi do sprzedaży nowy smartfon z serii C – realme C53, a w lipcu trafią do Polski nowe bezprzewodowe słuchawki realme Buds Air 5 Pro.