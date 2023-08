Za urządzenie dostępne w wersji 8/128 trzeba zapłacić 999 zł. Jeśli ktoś zdecyduje się na zakup do 20 sierpnia, otrzyma w prezencie słuchawki OPPO Enco Buds2 i 2-miesięczny darmowy dostęp do usługi YouTube Premium.

Czym wyróżnia się A78? Przede wszystkim wyświetlaczem AMOLED o rozdzielczości FHD+ i przekątnej 6,4 cala. Jest też wyższe odświeżanie na poziomie 90 Hz. Jasność maksymalna wynosi 600 nitów, co jest niezłą wartością, zważywszy na cenę telefonu. Co więcej, czytnik linii papilarnych ukryto pod wyświetlaczem a nie na bocznej krawędzi. Ekran ma certyfikaty HDR Netfix i Prime Video.

Podczas oglądania seriali przydadzą się z pewnością głośniki stereo – co także jest rzadkością w tym przedziale cenowym.

O działanie również nie powinniśmy się obawiać, bo producent użył tu całkiem przyzwoity procesor (zwłaszcza za takie pieniądze), czyli Qualcomm Snapdragon 680. Dostępna konfiguracja to 8GB pamięci RAM i 128GB pamięci na dane. RAM rozszerzymy wirtualnie o 8GB, a pamięć wewnętrzną przez zainstalowanie karty microSD do 1TB.

Bateria ma 5000 mAh pojemności, naładujemy ją z mocą 67W. Od 0 do 100 proc. trwa to 44 minuty, ładowarkę znajdziemy w pudełku. Smartfon wyposażono w funkcję inteligentnego ładowania, w przypadku podłączenia go do ładowarki na cały dzień lub noc, zatrzyma ona ładowanie przy 80 proc., a następnie wznowi ładowanie do 100 proc. Żywotność baterii ma wynosić aż do 1600 cykli, co oznacza cztery lata pracy.

By uzyskać niską cenę, producent musiał na czymś oszczędzić. Wygląda na to, że padło na możliwości foto. Do dyspozycji z tyłu mamy tylko aparat główny 50 MP, któremu towarzyszą 2 MP do wykrywania głębi. Zabrakło obiektywu szerokokątnego. Z przodu mamy obiektyw 8 MP.