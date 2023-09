Zacznijmy jednak od płatności. Amazfit zdecydował się na uruchomienie Zepp Pay, czyli rozwiązania podobnego do Xiaomi Pay czy Garmin Pay. To wiadomość dobra. Zła jest taka, że działać będzie na razie tylko w serii nowych smartwatchy Amazfit Balance. Płatności są realizowane dzięki współpracy z MasterCard. Korzystać z nich mogą na razie klienci 40 instytucji bankowych w 33 krajach Europy. Na szczęście możliwe jest również korzystanie z aplikacji Curve, co powinno znacznie rozszerzyć grono użytkowników w naszym kraju. Oprócz tego zadowoleni będą klienci Banku Polskiej Spółdzielczości SA, Santander Bank Polska S.A oraz usługi DiPocket.

Jeśli chodzi o nowe sprzęty, pierwszym który debiutuje w Polsce jest Amazfit Balance. Firma zwraca uwagę nie tylko na monitorowanie zdrowia, ale również kondycji psychicznej.

Na czym to polega? Zegarek otrzymał ulepszone czujniki optyczne: pierwszy z podwójną diodą LED, a drugi – biometryczny 8PD BioTracker™ 5.0 PPG. Są one wykorzystywane do monitorowania i analizowania poziomu tzw. regeneracji psychicznej. Rano specjalna funkcja Readiness prezentuje prostą do zrozumienia wartość, która komunikuje jakość snu oraz wynikającą z niej kondycję fizyczną i psychiczną. Jednocześnie funkcja ta sugeruje dobranie aktywności o takim wysiłku, który może zapewnić efektywniejszą regenerację oraz szybsze odzyskanie równowagi fizycznej i psychicznej.

Drugim rozwiązaniem jest Zepp Aura dostępna z poziomu aplikacji Zepp. Funkcja wspomagana przez Sztuczną Inteligencję wybiera i dostosowuje krajobrazy dźwiękowe do m.in. snu, odpoczynku lub medytacji w oparciu o odczyty biometryczne ze smartwatcha. Jak twierdzi firma dzięki temu „jakość procesów regeneracyjnych może być jeszcze wyższa, a odpoczynek efektywniejszy”.

W ramach usługi dostępni są także wirtualni asystenci i trenerzy: Zepp AI Sleep Assistant, Zepp AI Wellness Coach oraz Zepp AI Fitness Coach. Niestety Zepp Aura jest płatna, przy zakupie Amazfit Balance dostajemy bezpłatny dostęp na okres trzech miesięcy.

Amazfit Balance będzie kosztować w Polsce 1119 zł, sprzedaż powinna rozpocząć się w tym miesiącu.