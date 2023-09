Reklama

Zacznijmy od modeli najtańszych.

moto g54 5G i g54 5G power edition

Oba smartfony pracują na tym samym procesorze – MediaTek Dimensity 7020. Mają głośniki stereo i ekrany IPS LCD o rozdzielczości FHD+, przekątnej 6.5 cala i odświeżaniu 120 Hz. To co je różni to:

bateria – ta w modelu power edition ma 6000 mAh, w podstawowym – 5000 mAh;

optyka – model power ma szeroki kąt 8MP, identyczne są obiektywy główny – 50 MP z OIS i selfie 16 MP;

RAM – power ma 12, podstawowy wariant – 8 GB

Wypadkową tego jest cena – g54 kosztuje 999 zł, g54 power edition – 1299 zł.

moto g84 5G

Smartfon to już nieco wyższa klasa. Przede wszystkim wyświetlacz to pOLED a nie IPS. Ma przekątną 6.5 cala, rozdzielczość FHD+, odświeżanie do 120 Hz i jasność maksymalną na poziomie 1300 nitów. Napędza go Snapdragon 695, do tego mamy 12 GB RAM i 256 GB pamięci wbudowanej. Jest też sensowny zestaw aparatów z 50 MP obiektywem głównym wyposażonym w optyczną stabilizację obrazu. Drugie oczko to szeroki kąt o rozdzielczości 8 MP, z przodu mamy 16 MP.

Bateria ma 5000 mAh, a motorola nie zapomniała też o głośnikach stereo czy wejściu mini-jack na słuchawki.

Smartfon kosztuje 1499 zł, a nasze pierwsze wrażenia z używania tego urządzenia znajdziecie w tym wpisie.

moto edge 40 neo

To najwyżej wycenione, ale też, przynajmniej patrząc na specyfikację, najlepsze z prezentowanych dziś urządzeń. Za edge 40 neo trzeba zapłacić 1899 zł. Ale firma po pierwsze przygotowała na start ofertę odkupu starszego telefonu. A po drugie, ma on coś, co do tej pory było zarezerwowane jedynie dla smartfonów motoroli z najwyższej półki, i to od niedawna. To norma wodoszczelności na poziomie IP 68. Oznacza to możliwość bezpiecznego pełnego zanurzenia w słodkiej wodzie do pół godziny. Aż chciałoby się napisać, że szkoda, że wakacje już się skończyły…

Smartfon ma też bardzo dobrą specyfikację obejmującą procesor MediaTek Dimensity 7030, 12 GB RAM i 256 GB pamięci wbudowanej. Jest też efektownie zakrzywiony na boki ekran pOLED 6,6 cala FHD+ z odświeżaniem 144 Hz. Do tego dochodzą głośniki stereo, bateria 5000 mAh z szybkim ładowaniem 68W ładowarką którą znajdziemy w pudełku, oraz zestaw aparatów z których ten główny, 50 MP, jest stabilizowany optycznie. Do tego jest 13 MP szeroki kąt i 32 MP selfie.

Wszystkie smart fony są dostępne już od dziś w sklepach z elektroniką i u wybranych operatorów.