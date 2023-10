realme wprowadziło dziś na nasz rynek trzeci ze smartfonów z serii 11. Na początku lipca firma pokazała dwa droższe modele – 11 Pro i 11 Pro+. Teraz przyszedł czas na najtańszy w serii, podstawowy wariant. 11 5G jest w mojej kieszeni od tygodnia. Oto garść pierwszych wrażeń.

realme 11 5G – specyfikacja

wymiary: 165.7 x 76 x 8.1 mm

waga: 190 g

budowa: tył i rama - tworzywo

wyświetlacz: 6.72 cala, IPS LCD, 1080 x 2400 pikseli, 392 PPI, odświeżanie do 120Hz, jasność maksymalna 680 nitów

procesor: Mediatek Dimensity 6100+ (6 nm), Mali-G57, 8GB RAM, 256GB ROM, UFS 2.2

obiektywy:

główny 108 MP, f/1.8, 24mm, 1/1.67", 0.64µm, PDAF;

sensor głębi 2 MP, f/2.4;

selfie 16 MP, f/2.5, 23mm.

inne: 5G, Bluetooth 5.2, głośnik mono, GPS, GALILEO, GLONASS, BDS

bateria 5000 mAh, ładowanie przewodowe 67W

realme 11 5G – budowa

Smartfon jest duży, ale ponieważ wykonano go z tworzywa (rama i tył), nie jest przy tych wymiarach (165.7 x 76 x 8.1 mm) specjalnie ciężki – waży 190 g. Ja do testów dostałem wersję czarną, z matowymi pleckami, które gdy spojrzymy na nie pod kątem, wpadają w lekko fioletowy odcień. Dodaje to urządzeniu pewnego uroku, natomiast mat powoduje, że nie widać na nim odcisków palców. W pudełku jest silikonowe przeźroczyste etui, więc jeśli ktoś chce, może w ten sposób zabezpieczyć urządzenie.

Na dole mamy wejście mini-jack na słuchawki, USB-C i jeden głośnik przyzwoitej jakości. Z prawej strony jest czytnik linii papilarnych. Działa szybko i bezbłędnie. Alternatywnie można odblokować smartfon twarzą, co realizowane jest przez przednią kamerkę. Ta metoda również jest bezproblemowa, ekran można wybudzić podwójnym uderzeniem a wygasić w ten sam sposób bądź za pomocą widżetu.

Nad czytnikiem jest regulacja głośności. Na lewym boku znajdziemy slot na dwie karty SIM plus dodatkowy na kartę pamięci.

Wyspa z aparatami jest wielka i okrągła, trochę szkoda że nie umieszczono jej symetrycznie a bliżej lewego boku.

Telefon jest duży i nieco „kanciasty” co sprawia, że dla osób z mniejszymi dłońmi może być mało komfortowy.

realme 11 5G – wyświetlacz

Ekran to IPS LCD – w tym przedziale cenowym można już znaleźć smartfony z niezłymi wyświetlaczami AMOLED. Jest płaski (z przyklejoną na start folią ochronną), ma przekątną 6,72 cala, rozdzielczość FHD + i odświeżanie na poziomie 120 Hz. Jasność maksymalna to 550 nitów a szczytowa – czyli podbijana na chwilę w mocnym słońcu – 680 nitów. I to ratuje sytuację, bo choć oczywiście kąty widzenia czy nasycenie kolorów nie jest tak mocne jak w ekranie AMOLED, to jasność jest wystarczająca do spokojnego używania realme 11 na dworze.

Ponieważ to IPS, więc nie ma funkcji Always on Display. Nie ma również diody powiadomień, co zmusza nas do dość częstego wybudzania telefonu. Kamerka do selfie umieszczona jest w centralnie położonym otworze.

W ustawieniach możemy wybrać tryb kolorów ekranu i ich temperaturę. Można również dostosować częstotliwość odświeżania – to 60 Hz, 120 Hz bądź ustawienia automatyczne – kiedy telefon sam decyduje jakiej wartości użyć.

realme 11 5G – działanie

Smartfon jest napędzany procesorem Mediatek Dimensity 6100+ (6 nm) z układem graficznym Mali-G57. Mój testowy model miał 256 GB pamięci wbudowanej i 8 GB RAM, który można wirtualnie nawet podwoić. Nie wpływa to jakoś znacząco na trzymanie zakładek w pamięci które są usuwane z niej dość szybko. A ja używając smartfona z 8 a potem z 16 GB RAM różnicy w działaniu nie zauważałem żadnej.

W AnTuTu Benchmark realme 11 5G uzyskał 419398 pkt. – czyli bardzo przyzwoity wynik, zważywszy klasę urządzenia. Do jego działania nie mogę się przyczepić – wszystko dzieje się w dobrym tempie, nie zauważyłem jakichś przycięć czy spowolnień. Strony wczytują się w dobrym tempie, generalnie korzysta się z niego komfortowo. Da się na nim też pograć (PUBG), smartfon nie nagrzewa się jakoś nadmiernie.

Działa 5G, nie ma problemów z GPS, NFC, jakość rozmów telefonicznych również jest na dobrym poziomie.

realme 11 5G – oprogramowanie

Smartfon pracuje pod kontrolą Androida 13 z nakładką realme UI 4.0. O jej funkcjach pisałem już w teście modeli 11 Pro i 11 Pro+, tu dostajemy te same funkcje. Niestety identyczna jest też masa zainstalowanych aplikacji pokroju Snapchat, Tik Tok czy różnych gier. Można je odinstalować, ale ja tradycyjnie wolałbym kolejność odwrotną, czyli ewentualną propozycję ich zainstalowania przy pierwszym uruchomieniu. Generalnie jednak poza tym do oprogramowania nie mam większych uwag.

realme 11 5G – zdjęcia, filmy

Myliłby się ten kto myśli, że w wielkim okręgu z tyłu urządzenia skrywa się masa obiektywów. Mamy je niby dwa ale tak naprawdę – jeden. To 108 MP matryca ze światłem f/1.8. Drugie oczko to sensor głębi, szerokiego kąta brak. Z przodu mamy 16 MP z f/2.5.

W aplikacji znajdziemy tryby: ultra night, ulica, wideo, zdjęcie, portret, 108 MP, tryb Pro dla zdjęć oraz filmów, panoramę, zwolnione tempo, film poklatkowy, z dwóch kamer, skaner tekstu i efekt makiety. Zaskakujące, że przy robieniu zdjęć pod palcem mamy nie 2 a 3x przybliżenie – widać producent ufa możliwościom matrycy.

Jakość fotografii jest niezła. Zdjęcia są szczegółowe, z dobrą rozpiętością tonalną w kontrastowych sytuacjach. Kolory są oczywiście dość mocno podbite, więc z jednej strony czasem ujęcia nie są naturalne, ale z drugiej – ogląda się je przyjemnie. Trzykrotny, sugerowany przez producenta zoom jest ok. w dobrym świetle, ale oczywiście jeśli przybliżymy takie zdjęcie, widać mocną ingerencję oprogramowania i próbę wyostrzenia, co kończy się utratą szczegółów. Tryb portretowy dość dokładnie odcina fotografowany obiekt od tła, które jest przyjemnie dla oka rozmyte. W nocy źródła światła są wyostrzane a całe ujęcie lekko rozjaśniane. Selfie są ok., choć przy przybliżeniu twarzy widać że ujęcia są „miękkie”.

Filmy nagramy w najwyższej rozdzielczości FHD z przodu i z tyłu, nie ma 4K, a stabilizacja elektroniczna jest średnia. Ale jest, więc za to plus.

realme 11 5G – bateria

Ogniwo ma pojemność 5000 mAh. Mi starczało to na dwa dość intensywne dni używania, jest więc bardzo dobrze. W dodatku smartfon szybko naładujemy – ładowarka ma moc 67 W a od 0 do 100 proc. trwa to około 35 min. Ładowania bezprzewodowego brak.

realme 11 5G – podsumowanie

Smartfon jest przyjemnym podczas codziennego używania urządzeniem. Na plus zaliczyć mu trzeba działanie, baterię, również zdjęcia są ok. W cenie do 1400 zł można znaleźć już smartfony z wyświetlaczami AMOLED, ale oczywiście one mogą mieć inne braki, np. nie obsługiwać 5G. Kluczowa jest więc nie tylko cena, ale też określenie naszych potrzeb. Na pewno jednak realme 11 5G biorąc pod uwagę wypuszczone na rynek w tym roku smartfony, jest w swojej klasie dobrym urządzeniem.