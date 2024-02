Ujawnił ją jeden z holenderskich sklepów. Na swojej stronie opublikował kupony zniżkowe na modele 14 i 14 Ultra – pierwszy na kwotę 100 euro, drugi – 200 euro. Mają obowiązywać od 25 lutego, czyli spodziewanego dnia premiery, do 31 marca. Cena wyjściowa droższego modelu to 1699 euro co w przeliczeniu na złotówki wynosi około 7350 zł. To oznacza, że smartfon w Polsce może być droższy od Samsunga Galaxy S24 Ultra w wersji 12/512 GB…

Wcześniej poznaliśmy też spodziewaną cenę podstawowego modelu, która ma wynosić 1099 euro czyli około 4750 zł.

Ciekawostką jest fakt, że Xiaomi najprawdopodobniej zrezygnuje z wprowadzania do Europy modelu 14 Pro. W ten sposób firma chce zwiększyć zainteresowanie najdroższą Ultrą.

Modele 14 i 14 zostały już zaprezentowane w Chinach, znana jest więc ich specyfikacja. 14 Ultra ma być pokazana 22 lutego, na trzy dnie przed europejską prezentacją. Użyty w smartfonach procesor to topowy Snapdragon 8 Gen 3. Podstawowa 14-ka ma zestaw trzech 50 MP obiektywów z tyłu (główny, szeroki kąt i 3.2 optyczny zoom) i 32 MP selfie. W Ultrze dojdzie jeszcze 50 MP obiektyw tele z 5x optycznym przybliżeniem. Układ jest więc podobny jak w najmocniejszym pod względem fotografii Samsungu Galaxy S24 Ultra.

Natomiast nie wiadomo nic na temat bardzo popularnej ostatnio w smartfonach AI czyli sztucznej inteligencji, która jest motorem napędowym najnowszych Samsungów czy serii Pixel 8 od Google.