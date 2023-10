Android 14 pojawił się wraz z premierą serii Pixel 8 niecały miesiąc temu, czwartego października. Czekać na niego, przynajmniej w teorii, nie muszą tylko właściciele smartfonów od Googla – uaktualnienie powinni otrzymać dokładnie w tym dniu. Piszę w teorii, bo choć np. ja mam już Androida 14 na swoim Pixelu 7, to niektórzy użytkownicy tego modelu donoszą, że wciąż nie dostali aktualizacji systemu.

Co do zasady na nową wersję dłużej muszą czekać inne smarfony – implementacja nakładki przez producentów zawsze trochę trwa. Ale np. właściciele Samsungów z serii S23 już mogą cieszyć się w Polsce nowym One UI 6.0 opartym na Androidzie 14.

Zanim najnowsza wersja systemu zacznie się pojawiać w oficjalnych statystykach, minie jeszcze sporo czasu. Tymczasem Google właśnie pokazało, która wersja jest obecnie najpopularniejsza. To wydany w zeszłym roku Android 13. Co ciekawe, na drugim miejscu mamy… Androida 11. 12 jest dopiero na czwartym miejscu, nawet za 10-ką. Pełne zestawienie wygląda tak:

Android 13 – 22,4 proc.

Android 11 – 21,6 proc.

Android 10 – 16,1 proc.

Android 12 – 15,8 proc.

Android Pie – 10,5 proc.

Android Oreo – 7,3 proc.

Android Nougat – 2,6 proc.

Android Marshmallow – 1,9 proc.

Android Lollipop – 1,4 proc.

Android 13 w ciągu pięciu miesięcy – czyli od czasu gdy Google pokazało ostatnie dane, zwiększył udział o 7,4 proc. i przeskoczył o trzy miejsca, stając się tym samym najczęściej spotykaną wersją. Uwagę zwraca wciąż duża powszechność Androida Pie, który został wypuszczony pięć lat temu, w 2018 r.

Jeśli kogoś dziwi stosunkowo niewielka dystrybucja Androida 13, który zadebiutował rok temu, spieszymy donieść, że i tak jest nieźle. Bo np. rok po premierze Oreo system trafił jedynie na 14 proc. smartfonów…

W sumie najnowsze wersje Androida (10, 11, 12 i 13) znajdują się na 75,9 proc. urządzeń, co stanowi wzrost o 3,7 proc. w ciągu pięciu miesięcy.

Trzeba też zauważyć, że kolejne wersje nie wnoszą już tak dużych zmian. Wcześniej system wciąż był w fazie rozwoju, od momentu wydania Apple Pie w 2008 r. W kolejnych dodawano wirtualną klawiaturę, opcję wyszukiwania, widety, mapy Google, obsługę głosową, NFC. Mocno zmieniał się również jego wygląd.

