W Chinach OnePlus 12 zadebiutuje już 5 grudnia. Firma zdradziła również datę ogólnoświatowej premiery – to 15 grudnia. Można więc zakładać, że do pierwszych klientów urządzenie trafi na początku przyszłego roku.

Aby uciąć wszelkie spekulacje, firma zdecydowała się też już teraz zaprezentować wygląd flagowca. Na zdjęciach widzimy smartfon bardzo podobny do zeszłorocznego modelu.

Najważniejszą konstrukcyjną zmianą jest przeniesienie suwaka powiadomień, czyli kultowego Alert Slider, na lewą stronę obudowy. Dzięki temu smartfon można było wyposażyć w nową antenę, która ma zapewnić efektywniejszą łączność podczas grania online. Jak tłumaczy firma, na podstawie testów ustalono, że optymalne umieszczenie anten do gier mieści się pomiędzy palcami wskazującymi użytkownika, gdy telefon jest trzymany w orientacji poziomej – czyli dokładnie tam, gdzie do tej pory był Alert Slider. Przeniesienie go na przeciwną stronę umożliwia lepsze rozmieszczenie anten w smartfonie. OnePlus zapewnia, że pozwala to wzmocnić sygnał o 3 dB i zmniejszyć opóźnienie w grach o 15 proc.

Jednym z dostępnych kolorów będzie pokazany na grafikach „Flowy Emerald” czyli po prostu zielony, który wg. producenta „harmonijnie łączy nowoczesną technologię z pięknem świata przyrody”.

Firma zaprezentowała również zdjęcie zrobione tym smartfonem – rzeki Dart na Wyspie Południowej w Nowej Zelandii. Został do tego użyty teleobiektyw peryskopowy z 3-krotnym zoomem optycznym. Przy tworzeniu optyki OnePlusa wspomaga Hasselblad. A obiektyw główny wyposażono w nową matrycę, 48 MP Sony Lytia 808.

Wiadomo również, że smartfon dostanie najmocniejszy procesor firmy Qualcomm – Snapdragon 8 Gen 3. W najdroższej wersji dostępne ma być 24 GB pamięci RAM i 1 TB pamięci operacyjnej.

Ekran AMOLED wykonany przez firmę BOE ma mieć maksymalną jasność na poziomie 2600 nitów, przekątną 6,8 cala i rozdzielczość 2K. Ciekawostką będzie dodanie do urządzenia diody na podczerwień do sterowania domowymi urządzeniami. Bateria ma 5400 mAh.

Na chwilę obecną nieznana jest więc tylko cena urządzenia.