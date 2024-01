Redmi pokrywa tą serią wszystkie segmenty średniej półki – od najniższego do najwyższego. Ceny wyglądają następująco:

Redmi Note 13 (6/128 GB) – 1099 zł;

Redmi Note 13 5G (6/128 GB) – 1399 zł;

Redmi Note 13 Pro (8/256 GB) – 1599 zł;

Redmi Note 13 Pro 5G (8/256 GB) – 1899 zł;

Redmi Note 13 Pro+ 5G (12/512 GB) – 2499 zł.

Oczywiście producent przygotował na start promocje – do 4 lutego albo dostaniemy 300 zł zniżki, albo, w przypadku najdroższego modelu – Xiaomi Robot Vacuum E10 (jego wartość to ok. 600 zł).

Wszystkie urządzenia mają ekrany AMOLED o przekątnej 6.67 cala i odświeżaniu 120 Hz. Na pochwałę zasługuje również jasność maksymalna która nawet w najtańszym modelu ma bardzo dobre 1000 nitów. W pozostałych to już doskonałe 1800 nitów.

Producent zdecydował się na zastosowanie we wszystkich smartfonach czytnika linii papilarnych w ekranie. Najciekawiej wygląda 13 Pro+ 5G, bo jako jedyny ma wyświetlacz zakrzywiony na boki. Pozostałe urządzenia mają płaskie wyświetlacze. Spełnia również normę IP68 czyli ma pełną odporność na zanurzenia w wodzie a nie tylko na zachlapanie.

Smartfony są napędzane różnymi procesorami, w modelach bez 5G to Snapdragon 685 (Note 13 Pro) i MediaTek Helio G99 Ultra (Note 13).

W modelach z 5G mamy: Mediatek Dimensity 6080 (Note 13 5G ), Snapdragon 7s Gen 2 (Note 13 Pro 5G) i Mediatek Dimensity 7200 Ultra (Note 13 Pro+ 5G).

Firma zwraca również uwagę na 200 MP obiektyw w trzech modelach, w pozostałych dwóch mamy 108 MP. We wszystkich szeroki kąt ma 8MP a kamerka do selfie – 16 MP.

Na pewno plusem są głośniki stereo i szybkość ładowania. Xiaomi nie zrezygnowało jeszcze z dodawania ładowarek do pudełek, ich moc to 120, 67 albo 33 mAh. Urządzenia mają również głośniki stereo.

Firma wprowadza również do sprzedaży smartwatch Redmi Watch 4 z ekranem AMOLED i możliwością prowadzenia rozmów za 499 zł i dwa modele słuchawek – Buds 5 i Buds 5 Pro za 169 i 299 zł .