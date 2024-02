Xiaomi 14 Ultra to flagowiec przeznaczony do fotografii, charakteryzujący się niezrównaną wydajnością oraz innowacyjnym designem. Smartfon wyróżnia się płaskim tyłem oraz okrągłym modułem aparatów. Dostępny jest w dwóch klasycznych kolorach: czarnym i białym.

Xiaomi 14 Ultra - design i wyświetlacz

Xiaomi 14 Ultra jest zbudowany na ramie strukturalnej z pojedynczego bloku aluminium Xiaomi Guardian Structure. Tylna ścianka pokryta jest nano-technicznym tworzywem imitującym skórę. Smartfon cechuje 1,38-krotnie zwiększona wytrzymałość konstrukcji. Zastosowana na tylnej obudowie "wegańska skóra", czyli tworzywo Xiaomi Nano-tech, ma nowo opracowaną formułę, przez co jest cieńsza, lżejsza oraz 6-krotnie bardziej odporna na zużycie.1

Wyświetlacz All Around Liquid Display, zaokrąglony z czterech stron, łączy atrakcyjny wygląd z komfortem użytkowania. Ekran AMOLED C8 o przekątnej 6,73 cala i rozdzielczości WQHD+ (3200 x 1440) zapewnia doskonałe wrażenia wizualne. Wyświetlacz o gęstości pikseli wynoszącej 522 ppi, oferuje zmienną częstotliwość odświeżania od 1 do 120 Hz, przy szczytowej jasności 3000 nitów.

Xiaomi 14 Ultra - potężny zestaw aparatów

Xiaomi 14 Ultra, wyposażony jest w cztery tylne aparaty, z zakresem ogniskowych od 12 mm do 120 mm. Główny aparat posiada bezstopniową zmienną przysłonę ƒ/1.63-ƒ/4.0 oraz oferuje regulację ekspozycji. Duży, 1-calowy przetwornik obrazu LYT-900, o zakresie dynamicznym do 14EV, gwarantuje doskonałą jakość zdjęć, nawet w trudnych warunkach oświetleniowych. Konfigurację uzupełniają teleobiektyw Leica 75 mm z ruchomymi soczewkami, obiektyw peryskopowy Leica 120 mm oraz ultraszerokokątny obiektyw Leica 12 mm.

Xiaomi 14 Ultra - nagrywanie wideo

Xiaomi 14 Ultra jest liderem w dziedzinie nagrywania wideo, obsługując rozdzielczość 8K / 30fps we wszystkich czterech aparatach. Dzięki optyce Leica i matrycom 50 MP, filmy o jakości 8K charakteryzują się niezrównaną klarownością, ułatwiając profesjonalną edycję podczas postprodukcji.

Główny aparat obsługuje także nagrywanie wideo w rozdzielczości 4K przy 120 klatkach na sekundę i jest dostosowany do rejestracji w 5-krotnie zwolnionym tempie dla efektu slow-motion. Dodatkowo, przy rozdzielczości 4K, oferuje pełny zakres zoomu przy 60 klatkach na sekundę. Urządzenie obsługuje również standard obrazu Dolby Vision w rozdzielczości 4K / 60fps oraz posiada stabilizację optyczną dla płynnego nagrywania wideo. Zestaw 4 mikrofonów umożliwia nagrywanie dźwięku przestrzennego, jak i kierunkowego.

Xiaomi 14 Ultra - zestaw do fotografii

Wprowadzony wraz z Xiaomi 14 Ultra, zestaw Xiaomi 14 Ultra Photography Kit jest przeznaczony dla entuzjastów fotografii i wideo. Zawiera on uchwyt z dwustopniowym spustem migawki, dźwignię zoomu, konfigurowalny przycisk nagrywania wideo oraz dodatkowe pokrętło. Działa również jako zewnętrzny akumulator o pojemności 1500 mAh. To akcesorium dostępne jest oddzielnie.

Xiaomi 14 - nie tylko ultra

Xiaomi 14 to kompaktowy telefon, oferujący wiodący obraz oraz bezkompromisowe wrażenia. Zaprojektowany jako telefon do codziennego użytku, Xiaomi 14 ma wymiary 152,8 mm x 71,5 mm x 8,20 mm. Jego zakrzywiony tylny panel zapewnia pewny chwyt, umożliwiając wygodne korzystanie przez dłuższy czas. Minimalistyczna estetyka została osiągnięta dzięki przeniesieniu głośnika do krawędzi ekranu oraz portu podczerwieni do dekla modułu aparatów. Ultrawąska ramka wykorzystuje zaawansowaną technologię FIAA do integracji obwodów wewnątrz wyświetlacza, dzięki czemu dolna krawędź ekranu ma grubość zaledwie 1,71 mm.

Xiaomi 14 - trzy aparaty

Xiaomi 14 ma zestaw trzech aparatów, zapewniających wszechstronne funkcje fotograficzne, w tym szeroki zakres ogniskowych od 14 mm do 75 mm. Xiaomi 14 został wyposażony w obiektyw Leica Summilux z ulepszoną przysłoną ƒ/1.6 w głównym aparacie, co w połączeniu z przetwornikiem obrazu Light Fusion 900 zapewnia zakres dynamiczny do 13,5 EV. Rozdzielczość ultraszerokokątnego aparatu Leica 14 mm została zwiększona do 50 MP, tak jak w teleobiektywie Leica 75 mm z ruchomymi soczewkami i o minimalnej odległości ogniskowania zaledwie 10 cm.

Xiaomi 14 ma 6,36-calowy ekran CrystalRes AMOLED 1.5K (2670 x 1200). Gęstość pikseli ekranu została zwiększona do 460 ppi. Dzięki szczytowej jasności 3000 nitów, kolory są żywe, a obraz pozostaje wyraźny nawet w bezpośrednim świetle słonecznym. Dodatkowo, zmienna częstotliwość odświeżania, w zakresie od 1 do 120 Hz, zapewnia płynność wyświetlania podczas przeglądania stron internetowych, czytania i w grach.

Xiaomi 14 - bateria

Xiaomi 14 i Xiaomi 14 Ultra są wyposażone w system zarządzania baterią Xiaomi Surge, gwarantujący wydłużoną wydajność przez cały dzień. Xiaomi 14 jest zasilany przez baterię 4610 mAh, obsługującą ładowanie przewodowe 90W HyperCharge i bezprzewodowe 50W HyperCharge. Z kolei Xiaomi 14 Ultra ma większą baterię 5000 mAh z ładowaniem przewodowym 90W HyperCharge oraz najnowszą technologię ładowania bezprzewodowego 80W HyperCharge.

Nowy OS z wsparciem AI

Serię Xiaomi 14 została wyposażona w najnowszy system operacyjny Xiaomi HyperOS, będący efektem siedmioletniego procesu rozwoju. To oprogramowanie, oparte na potrzebach użytkownika, zostało zaprojektowane do obsługi koncepcji "Człowiek X Samochód X Dom'

Dzięki Xiaomi HyperOS, użytkownicy serii Xiaomi 14 mogą cieszyć się zwiększoną płynnością działania systemu, zaawansowanymi funkcjami zarządzania plikami i pamięcią, odświeżonym interfejsem graficznym, płynną komunikacją między urządzeniami oraz kompleksowymi funkcjami ochrony prywatności.

Integracja z usługą Google Photos umożliwia użytkownikom bezpieczne tworzenie kopii zapasowych zdjęć i filmów bezpośrednio w aplikacji Galeria Xiaomi. Dodatkowo, użytkownicy mogą przeglądać, edytować i udostępniać treści zarchiwizowane w Google Photos z poziomu Galerii Xiaomi. Ta funkcjonalność zostanie udostępniona użytkownikom na całym świecie wiosną 2024 roku.

Seria Xiaomi 14 w pełni wykorzystuje najnowsze osiągnięcia w dziedzinie sztucznej inteligencji, obsługiwane przez Xiaomi HyperOS. Duże modele sztucznej inteligencji zostały zintegrowane z różnymi aplikacjami systemowymi, co zapewnia bardziej efektywne działanie oraz inteligentne funkcje. Dzięki funkcji Napisy AI, użytkownicy mogą otrzymać transkrypcję treści mówionych podczas wideokonferencji w czasie rzeczywistym. Funkcja AI Album Search wykorzystuje przetwarzanie języka naturalnego, umożliwiając wyszukiwanie konkretnych obrazów w kolekcjach zdjęć użytkowników poprzez opisanie tego, czego szukają. AI Portraits używa zaawansowanych algorytmów do tworzenia innowacyjnych kompozycji portretowych na podstawie istniejących obrazów, a funkcja AI Expansion umożliwia realistyczne rozszerzanie istniejącej zawartości obrazu, otwierając nowe kreatywne możliwości.

Funkcja Xiaomi HyperMind, która wykorzystuje proaktywną sztuczną inteligencję, umożliwia urządzeniom zrozumienie potrzeb użytkownika i dopasowanie do nich. Xiaomi HyperMind korzysta z czterech możliwości percepcyjnych urządzeń - otoczenia, obrazu, dźwięku i zachowania - aby uczyć się preferencji użytkownika i automatycznie dostosowywać działanie ekosystemu Xiaomi do jego potrzeb. Na przykład, jeśli użytkownik zazwyczaj włącza światło w salonie po odblokowaniu inteligentnego zamka do drzwi, Xiaomi HyperMind automatycznie oświetli pokój po nauczeniu się tego wzorca, o ile użytkownik wyrazi na to zgodę.

Xiaomi Pad 6S Pro 12.4 – tablet xiaomi

Urządzenie ma wyjątkowy wyświetlacz, który doskonale wspiera zarówno pracę, jak i rozrywkę. Ekran o proporcjach 3:2 i przekątnej 12,4 cala, rozdzielczości 3K oraz odświeżaniu aż 144 Hz, podnosi komfort czytania i korzystania z multimediów. Jego imponujące parametry, przy rozdzielczości 3048 na 2032 pikseli i gęstości 294 pikseli na cal, zapewniają niezrównaną ostrość obrazu, niezależnie od zastosowania – przy czytaniu, edycji zdjęć i grafik w wysokiej rozdzielczości oraz w najnowszych grach.

Wyposażony w baterię o pojemności 10000 mAh z ultraszybkim ładowaniem HyperCharge 120 W, tablet Xiaomi Pad 6S Pro 12.4 zapewnia krótszy czas ładowania i dłuższą żywotność baterii, zapewniając użytkownikom niezawodność i mobilność.

Zastosowanie procesora Snapdragon 8 Gen 2, wykonanego w technologii 4nm, gwarantuje prędkość i wydajność pracy. System operacyjny Xiaomi HyperOS wprowadza trzy nowe funkcje: Home Screen+, Cross-device Collaboration i Xiaomi Smart Hub dla nowego standardu łączności z innymi urządzeniami.

Xiaomi Smart Band 8 Pro

Opaska Xiaomi Smart Band 8 Pro jest łatwa w dostosowaniu do indywidualnego stylu, pozwala śledzić wyniki treningów, kompleksowo monitoruje stan zdrowia i oferuje inne inteligentne funkcje. Łączy wyjątkowe wrażenia z codziennego użytkowania z dobrym stylem.

Xiaomi Smart Band 8 Pro ma nowy, duży prostokątny ekran AMOLED o przekątnej 1,74 cala z częstotliwością odświeżania 60 Hz i rozdzielczością 336×480 pikseli. Ekran ma stylową, metalową ramkę i jest chroniony szkłem Corning Gorilla Glass Victus. Opaska jest kompaktowa i lekka, mierzy zaledwie 9,99 mm grubości i waży tylko 22,5 g.¹ Urządzenie jest również wyposażone w czujnik światła, który umożliwia adaptacyjną automatyczną regulację jasności, zapewniając widoczność wyświetlacza w różnych warunkach oświetleniowych.

W opasce Xiaomi Smart Band 8 Pro użytkownik może samodzielnie wymieniać paski na inne wzory i kolory, co przypadnie do gustu miłośnikom i miłośniczkom dobrego designu i mody. Opaska jest dostępna w kolorach czarnym i srebrnym. Towarzyszy jej szeroka gama firmowych pasków, wykonanych z różnych materiałów i w wielu kolorach. Dzięki nim użytkownicy mogą w pełni spersonalizować swoje urządzenie.² Xiaomi Smart Band 8 Pro oferuje też wybór ponad 200 tarcz zegarka, w tym projekty związane z grami.

Xiaomi Smart Band 8 Pro ma ponad 150 trybów śledzenia naszych osiągnięć sportowych. Jest on dostosowana do różnych opcji ćwiczeń i indywidualnych preferencji. Funkcja „inteligentnego biegania” pozwala użytkownikom ustawić żądaną prędkość biegu przed treningiem, z przypomnieniami o tempie. Urządzenie ma wbudowane również 10 kursów biegania, oferując intuicyjne wskazówki dotyczące stylu poruszania się podczas treningów. Dodatkowo, wbudowana wizualizacja ćwiczeń zapewnia wskazówki dotyczące rozgrzewki i rozciągania przed ćwiczeniami, zapewniając lepsze przygotowanie do treningu. Inteligentna opaska jest również wyposażona w funkcje monitorowania stanu zdrowia. Nowy 4-kanałowy moduł kontroli tętna rejestruje dane w czasie rzeczywistym.

Xiaomi Smart Band 8 Pro ma baterię o pojemności 289 mAh, która zapewnia o 23% dłuższą żywotność w porównaniu do poprzednika. Przy typowym użytkowaniu może wytrzymać do 14 dni, prześciga więc poprzednią generację o dodatkowe 2 dni działania.⁶ Inteligentna opaska ma również wbudowane pozycjonowanie GNSS, dzięki czemu użytkownicy mogą sprawdzać lokalizację bez telefonu. Co więcej, Xiaomi Smart Band 8 Pro może pochwalić się certyfikatem 5ATM i jest wyposażona w zestaw przydatnych narzędzi, takich jak asystent głosowy Alexa czy funkcja „znajdź mój smartfon”.

Xiaomi Watch S3

Xiaomi Watch S3 to wielofunkcyjny smartwatch o klasycznym wyglądzie. Jest w stanie zaspokoić zarówno modowe, jak i praktyczne potrzeby użytkownika.

Wyposażony w duży, okrągły wyświetlacz AMOLED o przekątnej 1,43 cala i lekką ramkę ze stopu aluminium, Xiaomi Watch S3 nawiązuje do klasycznych zegarków. Xiaomi Watch S3 oferuje użytkownikom nowy poziom personalizacji, między innymi za pomocą wymiennych frontów i pasków. Przekręcając front, użytkownicy mogą go wymienić na inny i dopasować do niego wygląd ekranu.⁷ Zegarek obsługuje również automatyczne kadrowanie portretu, umożliwiając wyświetlanie informacji na zdjęciach portretowych. Możemy zatem stworzyć unikalną, osobistą tarczę zegarka i dodać ją do ponad 180 bezpłatnych dostępnych do wykorzystania przez użytkowników.

Xiaomi Watch S3 zapewnia doskonałą wydajność i lepsze wrażenia z użytkowania dzięki nowemu systemowi Xiaomi HyperOS. Zapewnia on szybszą obsługę i lepszą synchronizację informacji. Zegarek wyróżnia się bardzo długim czasem pracy na baterii, nawet do 15 dni. Szybko się również ładuje. Po zaledwie 5-minutowym ładowaniu uzyskamy zapas energii na dwa dni pracy urządzenia.⁹ Bardzo ciekawą funkcją jest wykonywanie spersonalizowanych operacji za pomocą jednej ręki. Poprzez różne ruchy nadgarstka użytkownicy mogą kontrolować telefon, np. odrzucać połączenia, sprawdzać pogodę lub robić zdjęcia¹⁰.

Xiaomi Watch S3 daje użytkownikom ponad 150 trybów sportowych do wyboru. Po raz pierwszy podczas globalnej premiery, w zegarku Xiaomi Watch S3 jest dostępna również obsługa sportów zimowych. Nowy tryb narciarski działa doskonale dzięki dwuzakresowemu modułowi nawigacji satelitarnej (GNSS L1 + L5), który ułatwia precyzyjne pozycjonowanie. Co więcej, smartwatch oferuje 10 różnych kursów biegania, aby pomóc biegaczom na różnych poziomach doświadczenia w optymalizacji wydajności treningów, niezależnie od tego, czy chcą zwiększyć wytrzymałość, czy po prostu trochę schudnąć.

Smartwatch obsługuje zaawansowane opcje monitorowania stanu zdrowia. Wyposażono go dodatkowo w funkcję badania wzorców snu. Po noszeniu zegarka przez siedem kolejnych dni i nocy, system tworzy 'twoje zwierzę snu', reprezentujące indywidualne cechy użytkownika, w oparciu o 7-dniowe badanie jego zachowania.

Xiaomi Watch 2 z Google Wear

Jako część najnowszej linii urządzeń AIoT firmy Xiaomi, zegarek Xiaomi Watch 2 oferuje użytkownikom świetne wrażenia dzięki swojej funkcjonalności i stylowemu wzornictwu.

Xiaomi Watch 2 jest wyposażony w system Google Wear OS, który zapewnia użytkownikom płynne i stabilne działanie smartwatcha. Ma zainstalowane pięć najczęściej używanych aplikacji i obsługuje ponad 200 aplikacji innych firm. Xiaomi Watch 2 jest napędzany przez procesor Snapdragon W5+Gen 1 Wearable. Dwurdzeniowa architektura procesora zapewnia wysoką wydajność i niskie zużycie energii, co przekłada się na długi czas pracy bez ładowania, nawet do 65 godzin przy typowym użytkowaniu, dzięki baterii o pojemności 495 mAh i dużej pamięci 32 GB.

Xiaomi Watch 2 ma 1,43-calowy wyświetlacz AMOLED i wewnętrzną ramkę ze stopu aluminium. Dzięki wadze około 37 g smartwatch jest wygodny w noszeniu w trakcie uprawiania sportu lub podczas snu. Smartwatch jest dostępny z wyborem czarnych lub srebrnych pasków i oferuje różne opcje stylizacyjne.

W zegarku Xiaomi Watch 2 zastosowano również funkcję zdalnego sterowania aparatem w telefonie, umożliwiając użytkownikom podgląd obrazu z aparatu smartfonu bezpośrednio na nadgarstku.¹¹ Ta praktyczna funkcja jest szczególnie przydatna dla entuzjastów fotografii.