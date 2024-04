Motorola najlepiej czuje się w średniej półce, oferując bardzo dobry stosunek jakości do ceny. Dodatkowym atutem jest doskonałe oprogramowanie, pojawiają się też modele które nie tylko mają głośniki stereo czy ekran OLED ale również wodoszczelność na poziomie IP68 – czyli cechę zarezerwowaną raczej dla najdroższych, flagowych smartfonów. Firma próbuje też swoich sił w tej półce, zeszłoroczny model Edge 40 Pro jest doskonałym przykładem na to, że i tu mogłaby osiągnąć sukces.

Specyfikacja z jednym minusem

Niestety najnowsze informacje dotyczące tegorocznego modelu – Edge 50 Pro, każą wątpić w to czy firma po prostu chce konkurować z flagowcami innych firm. Bo 50 Pro wygląda raczej na bardzo dobrego – ale średniaka.

Smartfon zadebiutował w Indiach, jego specyfikacja techniczna nie jest więc już żadną tajemnicą. Urządzenie może się pochwalić dużym, 6.7 calowym ekranem OLED z odświeżaniem 144 Hz, normą IP68, głośnikami stereo, aluminiową ramą, szybkim ładowaniem przewodowym (125W)i bezprzewodowym (50W) i baterią o pojemności 4500 mAh. Zestaw aparatów też jest bardzo dobry – mamy 50 MP aparat główny, 13 MP szerokokątny, 10 MP optyczny zoom 3x i 50 MP selfie.

Do pełni szczęścia brakuje tylko topowego procesora. W zeszłym roku Edge 40 Pro był napędzany najmocniejszym na rynku Snapdragonem 8 Gen 2. Niestety w modelu Edge 50 Pro zagościł średniopółkowy Snapdragon 7 Gen 3. To wciąż mocny chip który z pewnością zapewni urządzeniu bardzo dobre działanie. Ale jednak jest on nieco słabszy niż zeszłoroczny układ – pracuje na poziomie Snapdragona 888 z 2021 r.

Co z tą ceną?

Pozostaje jeszcze cena. W Indiach wynosi ona, po przeliczeniu z rupii, około 400 euro za wersję 12/256. Tańsza jest wersja 8/256 która kosztuje około 355 euro.

Niestety o takich cenach europejscy klienci mogą tylko pomarzyć. Wg. przecieków na Starym Kontynencie oferowana będzie tylko jedna wersja pamięciowa – 12/256. I ma kosztować… 699 euro czyli 300 euro więcej niż w Indiach. W przeliczeniu na złotówki da to cenę w okolicach 3 tys. zł. Tymczasem zeszłoroczny, wciąż doskonały model Edge 40 Pro można teraz kupić za 3400 zł…

