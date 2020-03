"Ori and the WIll of Wisps" to następca platformówki "Ori and the Blind Forest". W tej odsłonie sterujemy naszym stworkiem, który musi odnaleźć swojego przyjaciela, po tym, jak rozłączyła ich burza. Nasz bohter nie tylko będzie musiał zmagać się z zagadkami i przeszkodami terenowymi, ale na jego drodze staną też złe potwory. Historia jest dobrze napisana, ale trzeba ją poznać samemu, powstrzymam się więc od "spoilerów". Na pewno jednak nie będziecie rozczarowani historią - zarówno głównych postaci, jak i bohaterów pobocznych, od których dostajemy dodatkowe zadania.

PIerwsze, co rzuca się w oczy, to genialna grafika. Ori jest jedną z najpiękniejszych gier, jakie widziałem na konsole obecnej generacji. To po prostu żywy, ślicznie narysowany świat. Pnącza po których się wspinamy, rośliny, po których skaczemy, reagują tak, jakby były żywe. Same animacje Oriego i jego przeciwników także są doskonale zrobione. Każdy region swiata wygląda też zupełnie inaczej. To po prostu trzeba zobaczyć samemu. Do tego twórcy z Moonstudio połączyli tę grafikę ze świetną muzyką i odgłosami tła. Scenografia jest więc na najwyższym poziomie.

Ori jest grą piękną, ale wymagającą. Zagadki zmuszają nas do kombinowania, wiele skoków będziemy powtarzać... a do tego dochodzi walka. O ile zwykłe potwory da się pokonać bez problemy, o tyle z bossami mamy kłopot. Trzeba tak dobrać umiejętności (mamy ich 18, a korzystać możemy tylko z trzech), by móc skontrować albo ominąć ataki przeciwnika. Nie jest to takie proste, jak by się wydawało. I - jeśli grę kupicie dzieciom - to musicie być przygotowani na udzielenie pomocy w rozgrywce, a wasz rodzicielski autorytet nie raz ucierpi, gdy po raz kolejny zginiecie, pomagając dziecku przechodzić poziom.

Gra ma jednak także inne frustrujące elementy. Wielokrotnie trzeba się wracać do miejsc na planszy, które już minęliśmy. Pewne elementy są bowiem dla naszego stworka dostępne tylko po zdobyciu odpowiedniej umiejętności. To tylko sztucznie wydłuża czas gry.

Jeśli chcecie sprawdzić, czy ta gra jest dla was, a nie chcecie od razu kupować w ciemno, to Ori - jako gra, wydana przez Microsoft, jest dostępna w programie Xbox Game Pass. Do tego jest to też tytuł XBox Anywhere, jeśli więc kupicie ją w wersji cyfrowej przez sklep Microsoftu, będzie ona dostępna zarówno na waszym Xbox, jak i na koncie Microsoft na PC.

"Ori and the WIll of Wisps" to gra piękna, ze świetną historią, fajnymi postaciami... tylko, że przeznaczona jest przede wszystkim dla fanów platformówek w stylu Castelvanii. Kto tego gatunku nie znosi - jak ja - ten piękna tej gry nie doceni. Jeśli jednak tęskniliście za platformówkami, to nie znajdziecie nic lepszego.