4 czerwca Sony zapowiadało wielki pokaz gier na PS5 oraz zaprezentowanie samej konsoli. "To nie jest jednak czas na radosne obchody" - zapowiedział koncern na Twitterze. "Rozumiemy, że gracze z całego świata czekali na ten pokaz, ale nie czujemy, że to dobry moment na taką imprezę" - dodano. "Chcemy dać krok w tym i pozwolić zabrzmieć ważniejszym głosom" - napisano, nawiązując do protestów w USA. Nowej daty pokazu koncern jednak nie podał.

Reklama