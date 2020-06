To jedna z ostatnich wielkich premier na PS4 przed premierą nowej konsoli Sony. Dziś do sklepów trafiło wreszcie "The Last of Us II".

"The Last of Us II" to survival horror studia Naughty Dog, który dostępny jest tylko na PS4 - zarówno w wersji cyfrowej, jak i pudełkowej. Reklama Pięć lat po pełnej niebezpieczeństw podróży przez wyniszczone epidemią Stany Zjednoczone Ellie i Joel osiedli w Jackson, Wyoming. Życie w prosperującej społeczności tych, którym udało się przetrwać, dało im spokój i poczucie stabilności mimo nieustającego zagrożenia ze strony zarażonych i innych, bardziej zdesperowanych ocalałych. Gdy brutalne wydarzenie zakłóca ten spokój, Ellie wyrusza w drogę, by wywrzeć sprawiedliwą pomstę. Odławiając winnych jeden po drugim, musi zmierzyć się z niszczycielskimi skutkami swoich działań. Wszyscy, którzy wyruszą w podróż wraz z Ellie, spośród sielskich gór i lasów Jackson napotkają nowe grupy tych, którzy przeżyli, będą wędrować przez nieznane, zdradzieckie lokalizacje oraz oglądać przerażające formy zakażonych. Ożywione przez najnowszą wersję silnika Naughty Dog postacie i otoczenie są bardziej realistyczne i pełne szczegółów niż kiedykolwiek. Wkrótce będzie też dostępna nasza recenzja gry Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR Biznes. Kup licencję