Zadanie "Sinnerman" (gram w angielską wersję językową, ze względu na Keanu Reeves'a) dostajemy od Wakako. Zaczyna się prosto, mamy wraz z klientem, zabić psychopatycznego mordercę. Wszystko jednak idzie nie tak. Klient ginie, a nas morderca zaprasza do policyjnego samochodu. Okazuje się bowiem, że potrzebuje kogoś, kto pomoże mu podążać dziwną ścieżką. Psychopata twierdzi, że chce odpokutować za swoje zbrodnie, a przy okazji skłonić ludzi do przemyślenia swojego życia... krzyżując się na wizji i nagrywając z tego specjalne wideo - braindance - które pozwala wcielić się w bohatera i odczuwać jego przeżycia. Jeśli zgodzimy się i będziemy utwierdzać mordercę w jego przekonaniach, że jest drugim Jezusem, dostajemy zaproszenie do stacji telewizyjnej na ukrzyżowanie.

Okazuje się, że to V musi wziąć młotek i gwoździe i przybić Joshuę do krzyża. Jeśli będziemy kontynuować, to widać jak bohater nasz wbija gwoździe w nadgarstki i nogi - jest to bardzo mocna scena, w której widać jak tryska krew i słychać, jak ukrzyżowany wyje z bólu - a zarówno V, jak i morderca oraz Johnny Silverhand cytują fragmenty z Ewangelii, mówiące o ostatnich chwilach Jezusa. Joshua umiera, a - jeśli umarł przekonany do swojej wizji - okazuje się, że nagranie stało się hitem, a stacja telewizyjna zarobiła fortunę. Na nasze konto też wpada okrągła suma.