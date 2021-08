Na pierwszy plan wysuną się nowe czechosłowackie czołgi ciężkie. Linia zacznie się na poziomie VII, a od VII będzie można zapoznać się z unikatowymi cechami tych maszyn. Wybór między dwom działami, jedno z klasycznym pojedynczym autoładowaniem lub podwójnym. Oba mają podobne statystyki (kaliber, obrażenia alfa, kąt unoszenia), ale ten wybór pozwoli lepiej dopasować uzbrojenie do stylu gry.

Do gry trafi nowa mapa

Wraz z czeskimi jednostkami w grze pojawi się też mowa mapa – Bezpieczna przystań. Dostępna będzie dla bitew losowych, jej rozmiar to 1000x1000 metrów i przedstawiać będzie japoński, zdemilitaryzowany port oraz małą wioskę rybacką. Ścieżkę dźwiękową dla mapy przygotował sam Akira Yamaoka (znany m.in. z serii Silent Hill) wraz z audio teamem World of Tanks.

Kolejnym dodatkiem jest ulepszenie polowe. Pozwala on na precyzyjne konfigurowanie swoich czołgów w zależności od preferowanych zadań na polu bitwy. Ta mechanika dostępna jest dla wszystkich czołgów poziomu VI-X, z wykuluczeniem tych wypożyczanych. Wszystkie czołgi podlegające modyfikacjom dostaną nowy parametr – rolę. Zostały one przedstawione w bitwach rankingowych i jest ich 15 do wyboru.