Zabawa polega na walce 16 graczy zarówno przeciw sobie, jak i przeciwko arcyłotrowi Rasputinowi oraz jego armii pomocników kontrolowanych przez sztuczną inteligencję. Celem jest zdobycie jak największej ilości punktów bitewnych za zatapianie okrętów. Do tego trybu przygotowano specjalne jednostki do wyboru. Ich nazwy, Szablozęby, Ostrogrzbiet i Homarooki, mówią dużo jak strasznie będą one wyglądać. Od początku do końca tej aktualizacji powracają również lubiane tryby Operacja Ocalić Transylwanię oraz Promień Słońca w Ciemności.

Od okrętu Von der Tann z czasów I Wojny Światowej po potężnego Prinz Rupprecht, nowe pancerniki niemieckie weszły do wczesnego dostępu. Uzbrojone w precyzyjne działa główne oraz dodatkowe działające na długim dystansie. Jeśli chodzi o materiały eksploataycjne to mamy do dyspozycji sondy hydroakustyczne oraz grupy ratunkowe szybkiego reagowania o ograniczonej liczbie ładunków. Od VII poziomu do ich arsenału należy doliczyć również torpedy. Poziomy III - IX będą dostępne w zestawach wymienianych za nową walutę tymczasową – niemieckie żetony. Te zdobywamy wykonując misje osobiste lub kupujemy w zbrojowni. Z tej okazji port w Hamburgu w grze doczekał się znacznych ulepszeń wizualnych.

Czym są wyzwania osobiste?

Wyzwania osobiste to nowe wydarzenie tymczasowe, w którym należy zebrać możliwie jak największą liczbę bazowych punktów doświadczenia. Każdy gracz będzie miał swoją tabelę z osobistymi aktami dotyczącymi nacji i klas okrętów dostępnych do bitwy, a także przydzielonych im misji. Po spełnieniu wymagań misji będziecie mogli przejść do kolejnej części tabeli, w której znajdziecie trudniejsze zadania. Nagrodami za wypełnianie misji są żetony niemieckie i węgiel.

Wreszcie okręty podwodne są dostępne do wypożyczenia w bitwach losowych, aby każdy mógł spróbować sił nową klasa jednostek po ich zbalansowaniu.