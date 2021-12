Nowy dodatek do Finał Fantasy XIV okazał się takim hitem, że do zalogowania się do gry trzeba czekać w godzinnych kolejkach. Wydawca gry zdecydował się więc podjąć zaskakującą decyzję.

Skala popularności "Endwalker" zaskoczyła nawet jego twórców. Ostatni dodatek "Finał Fantasy" spowodował, że wieczorem ludzie czekają po kilka godzin, by dostać się na serwery "Final Fantasy XIV". Ze względu jednak na sytuację na rynku podzespołóyw, dokupienie kolejnych serwerów nie jest możliwe, dlatego nie da się w prosty sposób poradzić z kolejkami. Reklama Square Enix wstrzymuje sprzedaż gry Programiści zmodyfikowali grę, by łatwiej się było logować, to jednak nie rozwiązało wszystkich problemów. Dlatego SQUARE ENIX sięgnęło po zaskakujący środek - zostaje wstrzymany nie tylko próbny, darmowy dostęp do gry, ale też dodatek zostanie wycofany ze sprzedaży na jakiś czas. W ten sposób firma chce ograniczyć napływ nowych graczy. Firma chce też wynagrodzić graczom długi czas oczekiwania - początku†nowo każdy dostał 7 dni abonamentu gratis, teraz zapowiedziano, że dostaniemy drugie 7 gratis. Wielkie zmiany w nowym Halo. Ale nie do końca na dobre Zobacz również Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję