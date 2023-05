EA i Maxis ujawniają nowe aktualizacje do The Sims 4! Potrawy kuchni żydowskiej będą teraz dostępne w jadłospisach Simów a najbardziej flirciarska familia o ognistym temperamencie, rodzina Kaliente, właśnie doczekała się gruntownego odświeżenia.

Do gry trafią cenione żydowskie potrawy

Dzięki tym nowym aktualizacjom gracze będą mieli okazję przygotowywać cenione żydowskie potrawy oraz odkrywać zupełnie nowe dziedzictwo i kuchnię. Simomaniacy mogą również rozkoszować się historią otaczającą pełen dramatów dom Kaliente.

Dzięki nowej aktualizacji The Sims 4 gracze uzyskają dostęp do dwóch tradycyjnych żydowskich potraw wywodzących się z wschodniej europy, które można przygotowywać i serwować w domach Simów, w tym zupy z kulkami macowymi i chałki. Każdy Sim (i Simomaniak) znajdzie tu coś dla siebie - jest to również świetny sposób na spróbowanie niektórych z najbardziej lubianych elementów żydowskiego dziedzictwa i kuchni.